जनता कर्फ्यू में इन बड़े उद्योगपतियों ने भी लिया बढ़-चढ़कर हिस्सा, क्या आपने देखा अंबानी का वीडियो?

नई दिल्ली: कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) द्वारा जनता कर्फ्यू का आहवान सिर्फ आम लोगों ने ही हिस्सा नहीं लिया. बल्कि देश के बड़े उद्योगपतियों और नामी गिरामी लोगों ने भी 5 बजे घंटी और तालियों के साथ कोरोना वायरस से लड़ रहे लोगों का शुक्रिया किया.

मुकेश अंबानी ने छत में खड़े होकर बजाई घंटी

रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) ने अपने घर की छत पर घंटी बजाकर कोरोना के खिलाफ लगातार लड़ रहे डॉक्टर और अन्य लोगों का धन्यवाद किया.

#WATCH : Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director Reliance Industries Limited participates in the exercise called by PM Modi to express gratitude to those providing essential services amid #CoronavirusPandemic . pic.twitter.com/NKYJxQTCfT

आनंद महिंद्रा ने की प्रधानमंत्री की तारीफ

महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के प्रमुख आनंद महिंद्रा ने प्रधानमंत्री के जनता कर्फ्यू आहवान के तुरंत बाद ही ट्वीटर पर लिखा कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ बालकनी में खड़ा रहूंगा और पूरे पांच मिनट देश में कोरोना वायरस से लड़ रहे जवानों का शुक्रिया करूंगा. एक देश-एक आवाज.

I will be on my balcony with my family and we will applaud our unsung heroes without pause for the entire 5 minutes. One nation, One Voice. @narendramodi https://t.co/VHUu8LCIqD

— anand mahindra (@anandmahindra) March 19, 2020