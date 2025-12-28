Advertisement
trendingNow13056609
Hindi Newsबिजनेस1 जनवरी से कौन-कौन से बड़े बदलाव होंगे लागू, जिनका रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा असर?

1 जनवरी से कौन-कौन से बड़े बदलाव होंगे लागू, जिनका रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा असर?

नया साल न सिर्फ आपका कैलेंडर बदलेगा, बल्कि आपकी जिंदगी के कई जरूरी पहलुओं पर भी असर डालेगा, जैसे सैलरी, खर्च और बचत. आइए देखते हैं कि नए साल के पहले दिन से आपके लिए क्या-क्या बदल सकता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 28, 2025, 07:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 जनवरी से कौन-कौन से बड़े बदलाव होंगे लागू, जिनका रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा असर?

January 1 2026 Major changes : साल 2025 खत्म होने वाला है और 2026 आने वाला है. हर कोई नए साल की शानदार पार्टियों का इंतजार कर रहा है और नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार है. लेकिन नया साल न सिर्फ आपका कैलेंडर बदलेगा, बल्कि आपकी जिंदगी के कई जरूरी पहलुओं पर भी असर डालेगा, जैसे सैलरी, खर्च और बचत. आइए देखते हैं कि नए साल के पहले दिन से आपके लिए क्या-क्या बदल सकता है.

8वां वेतन आयोग 

31 दिसंबर 2025 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक जरूरी तारीख है, क्योंकि इस दिन 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा. नया 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होना है. हालांकि, इसके हिसाब से सैलरी और पेंशन बाद में आएगी, लेकिन लागू होने की तारीख 1 जनवरी ही होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

क्रेडिट स्कोर अपडेट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आदेश दिया है कि 1 जनवरी, 2025 से बैंकों और NBFCs को हर 14 दिन में एक बार क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी भेजनी होगी. इससे यह पक्का होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर समय पर अपडेट हो और नया लोन मिलना आसान हो जाएगा.

गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

1 जनवरी से खाना पकाने वाली गैस (LPG) और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. इसके साथ ही, एविएशन फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है. जिससे हवाई टिकट की कीमतों पर असर पड़ सकता है.

पैन-आधार लिंकिंग

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो 1 जनवरी से आपको बैंकिंग, सरकारी सेवाओं और दूसरे ट्रांजैक्शन करने में मुश्किल हो सकती है. 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, जिससे आपको दिक्कतें हो सकती हैं.

राशन कार्ड ई-केवाईसी

अगर आप 31 दिसंबर तक अपने राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी पूरा नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी, 2026 से आपको राशन मिलना बंद हो सकता है. यह एक ज़रूरी बदलाव है जिसे आपको समय पर लागू करना होगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

January 1 2026 Major changes

Trending news

'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
operation sindoor
'भारत का बस 1 ड्रोन गिरा तो 138 सैनिकों को क्यों मिला मरणोपरांत अवॉर्ड'?
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
amit shah
राहुल बाबा थकिए मत...तमिलनाडु, बंगाल में हार तय है... अमित शाह का कांग्रेस पर हमला
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
Jammu Kashmir
बेटी समेत महबूबा मुफ्ती और कई नेता नजरबंद, नए साल से पहले कश्मीर में ऐसा क्या हुआ?
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
west bengal news in hindi
'नई बाबरी' बनाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर फिर विवादों में, बेटे ने PSO को पीटा
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
congress
'नफरत फैलाने वालों से हमें...', कांग्रेस सांसद ने अल-कायदा से कर दी RSS की तुलना
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
Droupadi Murmu
समंदर की गहराई में पहुंचीं राष्ट्रपति मुर्मू, INS Vaghsheer से की ऐतिहासिक यात्रा
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
digvijay singh
'RSS-BJP का विरोध करता रहूंगा...' कांग्रेस के सामने नरम पड़े दिग्विजय; लिया यूटर्न
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात