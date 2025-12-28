1 जनवरी से कौन-कौन से बड़े बदलाव होंगे लागू, जिनका रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा असर?

January 1 2026 Major changes : साल 2025 खत्म होने वाला है और 2026 आने वाला है. हर कोई नए साल की शानदार पार्टियों का इंतजार कर रहा है और नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार है. लेकिन नया साल न सिर्फ आपका कैलेंडर बदलेगा, बल्कि आपकी जिंदगी के कई जरूरी पहलुओं पर भी असर डालेगा, जैसे सैलरी, खर्च और बचत. आइए देखते हैं कि नए साल के पहले दिन से आपके लिए क्या-क्या बदल सकता है.

8वां वेतन आयोग

31 दिसंबर 2025 केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक जरूरी तारीख है, क्योंकि इस दिन 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो जाएगा. नया 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू होना है. हालांकि, इसके हिसाब से सैलरी और पेंशन बाद में आएगी, लेकिन लागू होने की तारीख 1 जनवरी ही होगी.

क्रेडिट स्कोर अपडेट

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आदेश दिया है कि 1 जनवरी, 2025 से बैंकों और NBFCs को हर 14 दिन में एक बार क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी भेजनी होगी. इससे यह पक्का होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर समय पर अपडेट हो और नया लोन मिलना आसान हो जाएगा.

गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

1 जनवरी से खाना पकाने वाली गैस (LPG) और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है. इसके साथ ही, एविएशन फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव हो सकता है. जिससे हवाई टिकट की कीमतों पर असर पड़ सकता है.

पैन-आधार लिंकिंग

अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो 1 जनवरी से आपको बैंकिंग, सरकारी सेवाओं और दूसरे ट्रांजैक्शन करने में मुश्किल हो सकती है. 1 जनवरी से आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो सकता है, जिससे आपको दिक्कतें हो सकती हैं.

राशन कार्ड ई-केवाईसी

अगर आप 31 दिसंबर तक अपने राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी पूरा नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी, 2026 से आपको राशन मिलना बंद हो सकता है. यह एक ज़रूरी बदलाव है जिसे आपको समय पर लागू करना होगा.