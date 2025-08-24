अब बदलेंगे शेयर के दिन, Yes बैंक में 24.99% हिस्सेदारी खरीदेगा जापानी बैंक, RBI ने दिखाई हरी झंडी

Yes Bank: निजी सेक्टर के बड़े बैंक यस बैंक के लिए संजीवनी देने वाली खबर आई है. यस बैंक की बड़ी हिस्सेदारी बिकने जा रही है. इस हिस्सेदारी के बिकने से कंपनी को संकट से उबरने का मौका मिलेगा. दरअसल जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी एसएमबीसी को यस बैंक में 24.99 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है. बता दें कि ये जापानी बैंक की यस बैंक में दूसरी खरीद है. बता दें कि सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप है. 2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की वैल्यू एंड मैनेज करने वाले इस बैंक ने यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया, जिसे आरबीआई से अब मंजूरी मिल गई है. बता दें कि भारतीय सीमा के बाहर यस बैंक की ये सबसे बड़ी डील है.

बिकने जा रही यस बैंक की हिस्सेदारी

सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यस बैंक में 24.99 फीसदी की हिस्सेदारी खरीदने जा रही है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस डील को मंजूरी दी है.इस डील की सबसे बड़ी खास बात ये है कि जापानी बैंक की ओर से यस बैंक की करीब 25 फीसदी हिस्सेदारी खरीदे जाने के बावजूद भी वो यस बैंक का प्रमोटर नहीं होगा. आरबीआई की ओर इस डील को लेकर शर्तों के साथ मंजूरी मिली है. इस डील के बारे में यस बैंक ने स्टॉक मार्केट को जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि उन्हें आरबीआई की ओर से इस डील के लिए मंजूरी मिल गई है. ये भी साफ किया कि इस अधिग्रहण के बाद भी SMBC को यस बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा. इस डील को 22 अगस्त को मंजूरी मिली है, जो एक साल तक मान्य रहेगी. माना जा रहा है कि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया सितंबर 2025 तक पूरी हो सकती है.

सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर

बता दें कि इस डील के बाद Yes Bank के शेयर फोकस में रहने वाले हैं. इस डील के निवेशकों को रूझान यस बैंक के शेयर की ओर बढ़ने वाला है और ये स्टॉक सोमवार को रॉकेट बन सकते हैं. इस अधिग्रहण से यस बैंक को मुश्किल से निकलने का मौका मिलेगा और उसके शेयर में मजबूती आएगी. शिक्रवार को यस बैंक के शेयर 19.28 रुपए पर बंद हुए थे.