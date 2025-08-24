अब बदलेंगे शेयर के दिन, Yes बैंक में 24.99% हिस्सेदारी खरीदेगा जापानी बैंक, RBI ने दिखाई हरी झंडी
Advertisement
trendingNow12894385
Hindi Newsबिजनेस

अब बदलेंगे शेयर के दिन, Yes बैंक में 24.99% हिस्सेदारी खरीदेगा जापानी बैंक, RBI ने दिखाई हरी झंडी

निजी सेक्टर के बड़े बैंक यस बैंक के लिए संजीवनी देने वाली खबर आई है. यस बैंक की बड़ी हिस्सेदारी बिकने जा रही है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 24, 2025, 09:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब बदलेंगे शेयर के दिन, Yes बैंक में 24.99% हिस्सेदारी खरीदेगा जापानी बैंक, RBI ने दिखाई हरी झंडी

Yes Bank: निजी सेक्टर के बड़े बैंक यस बैंक के लिए संजीवनी देने वाली खबर आई है. यस बैंक की बड़ी हिस्सेदारी बिकने जा रही है. इस हिस्सेदारी के बिकने से कंपनी को संकट से उबरने का मौका मिलेगा.  दरअसल जापान के  सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यानी एसएमबीसी को यस बैंक में 24.99 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी मिल गई है.  बता दें कि ये जापानी बैंक की यस बैंक में दूसरी खरीद है.  बता दें कि सुमितोमो मित्सुई फाइनेंशियल ग्रुप जापान का दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप है.  2 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की वैल्यू एंड मैनेज करने वाले इस बैंक ने यस बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का फैसला किया, जिसे आरबीआई से अब मंजूरी मिल गई है. बता दें कि भारतीय सीमा के बाहर यस बैंक की ये सबसे बड़ी डील है. 

बिकने जा रही यस बैंक की हिस्सेदारी 

सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन यस बैंक में 24.99  फीसदी की हिस्सेदारी खरीदने जा रही है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस डील को मंजूरी दी है.इस डील की सबसे बड़ी खास बात ये है कि जापानी बैंक की ओर से यस बैंक की करीब 25 फीसदी हिस्सेदारी खरीदे जाने के बावजूद भी वो यस बैंक का प्रमोटर नहीं होगा. आरबीआई की ओर इस डील को लेकर शर्तों के साथ मंजूरी मिली है.  इस डील के बारे में यस बैंक ने स्टॉक मार्केट को जानकारी दी, जिसमें बताया गया कि उन्हें आरबीआई की ओर से इस डील के लिए मंजूरी मिल गई है. ये भी साफ किया कि इस अधिग्रहण के बाद भी SMBC को यस बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा. इस डील को 22 अगस्त को मंजूरी मिली है, जो एक साल तक मान्य रहेगी. माना जा रहा है कि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया सितंबर 2025 तक पूरी हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर  

बता दें कि इस डील के बाद Yes Bank के शेयर फोकस में रहने वाले हैं.  इस डील के निवेशकों को रूझान यस बैंक के शेयर की ओर बढ़ने वाला है और ये स्टॉक सोमवार को रॉकेट बन सकते हैं. इस अधिग्रहण से यस बैंक को मुश्किल से निकलने का मौका मिलेगा और उसके शेयर में मजबूती आएगी.  शिक्रवार को यस बैंक के शेयर 19.28 रुपए पर बंद हुए थे.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Bombay stock market index

Trending news

सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
PM Narendra Modi
सिर्फ पुतिन ही नहीं, जेलेंस्की भी आ रहे हैं भारत; आखिर पीएम मोदी का एजेंडा क्या है
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
Aaj ka itihas
इस अंग्रेज ने आज के दिन ही रखी 'कोलकाता' शहर की नींव, जानें इसका 350 साल पुराना...
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
TMC
PM-CM को हटाने वाले विधेयक पर विपक्ष में मतभेद, TMC के बाद सपा ने भी रास्ता किया अलग
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
DNA
बेडशीट, कपड़े खासकर इनरवियर्स कब धुलना चाहिए? सफाई को लेकर जागरूक करने वाला विश्लेषण
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
DNA
मस्क के दुश्मन को भारत क्यों भेज रहे ट्रंप? दिल्ली में बैठकर SA संभालने की तैयारी!
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
DNA Analysis
आप नोट सहेजते हैं..'वो' नोट जलाते हैं! 'करप्शन के कुबेर' पर कैसे भारी पड़ा 'शनि'
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
BSF
गुजरात में BSF को मिली बड़ी कामयाबी, घुसपैठ कर रहे 15 पाकिस्तानी गिरफ्तार
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
DNA
NDA की टेंशन बढ़ाने वाले प्रयोग का विश्लेषण: राहुल के सियासी मेहमान आने वाले हैं!
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
Criminal Cases CM
कर्नाटक, आंध्रप्रदेश नहीं...इस राज्य के सीएम पर दर्ज हैं सबसे ज्यादा आपराधिक मामले
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
Jihadi Terror
घर बैठे आपके दिमाग को ऐसे 'जिहादी' बना रहे IS और Al Qaeda, इस टेक्नीक को बनाया वेपन
;