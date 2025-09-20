Credit Rating: S&P के बाद जापान की R&I ने बढ़ाई रेटिंग, भारत पर जताया भरोसा

Credit Rating: S&P के बाद जापान की R&I ने भारत पर भरोसा जताया है जापान की रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन्फॉर्मेशन (R&I) ने शुक्रवार को भारत की फॉरेन करेंसी इश्यूअर रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है. इसका आउटलुक स्थिर रखा. जापान की R&I ने मजबूत घरेलू डिमांड, फिस्कल डिसिप्लिन और बेहतर एक्सटर्नल स्टैबिलिटी का हवाला दिया. इससे पहले अमेरिकी क्रेडिंग रेटिंग एजेंसी ने S&P ने भी भारत पर भरोसा जताते हुए रेटिंग को अपग्रेड किया था.

S&P बढ़ाई थी रेटिंग

भारत की शॉर्ट-टर्म फॉरेन करेंसी डेट रेटिंग को R&I ने A-2 पर बनाए रखा. बता दें इससे पहले S&P ने अगस्त 2025 में रेटिंग को BBB- से BBB किया था. S&Pऔर मॉर्निंगस्टार DBRSजैसी अन्य एजेंसियों ने भी पहले भारत के लिए रेटिंग बढ़ा दी थी. भारत की विशाल अर्थव्यवस्था के स्थिर विकास की उम्मीद है. भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए GDP ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान लगाया है.

जापान की R&I ने बताया है कि भारत की इकोनॉमी अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज में है, वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत ग्रोथ बनाए रखेगी. वित्त वर्ष 2024 में रियल GDP 6.5% बढ़ी, जिसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, और एक्सटर्नल डिमांड का सपोर्ट था.

R&I ने अप्रैल-जून 2025 में ग्रोथ रेट 7.8% रही. RBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.5% GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया है.

देश पर क्या बोली रेटिंग एजेंसी

R&I ने बताया कि भारत सरकार ने फिस्कल डेफिसिट को थोड़ा कम किया है. वित्त वर्ष 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का डेफिसिट GDP का 4.8% था और 2025 के लिए 4.4% का टारगेट है. मार्च 2025 तक सेंटर और स्टेट का कम्बाइंड डेट GDP का 80% तक कम हो जाएगा, जिसमें ज्यादातर डेट घरेलू होगा.

R&I ने ये भी कहा कि भारत की एक्सटर्नल स्टैबिलिटी बेहतर हुई है. वित्त वर्ष 2024 में करेंट अकाउंट डेफिसिट GDP का 1% से कम था, जो सर्विसेज और रेमिटेंस के सरप्लस से सपोर्टेड था. पर्याप्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और कम एक्सटर्नल डेट रेशियो ने बाहरी रिस्क को और कम किया.

R&I का कहना है कि पॉपुलेशन ग्रोथ, इनकम कैच-अप इफेक्ट, और सरकार के पब्लिक इन्वेस्टमेंट व इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से वित्त वर्ष 2026 से इकोनॉमी 6% के मिड-रेंज में ग्रोथ करेगी.