नडेला-पिचाई पर भारी पड़ीं जयश्री उल्लाल, जानें कितनी है उनकी कुल संपत्ति?

अरिस्टा नेटवर्क्स (Arista Networks) की प्रेसिडेंट और CEO जयश्री उल्लाल (Jayshree Ullal) ने गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:21 PM IST
Hurun India Rich List 2025 : अरिस्टा नेटवर्क्स (Arista Networks) की प्रेसिडेंट और CEO जयश्री उल्लाल (Jayshree Ullal) भारत की सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर बन गई हैं. उन्होंने गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है.

 जयश्री उल्लाल की नेटवर्थ

हुरुन इंडिया रिच रिपोर्ट के मुताबिक जयश्री उल्लाल की कुल संपत्ति ₹50,170 करोड़ आंकी गई है. इस लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्या नडेला ₹9,770 करोड़ नेटवर्थ के साथ दूसरे स्थान पर हैं. जबकि गूगल के CEO सुंदर पिचाई सातवें स्थान पर हैं जिनकी नेटवर्थ ₹5,810 करोड़ है. वहीं, इंद्रा नूयी (PepsiCo) आठवें स्थान पर हैं जिनकी संपत्ति ₹5,130 करोड़ है.

सबसे अमीर भारतीय महिला भी बनीं

सिर्फ सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर ही नहीं, जयश्री उल्लाल ने भारतीय महिलाओं की अमीरी की लिस्ट में भी पहला स्थान हासिल किया है. उन्होंने Zoho की राधा वेम्बू और Nykaa की फाल्गुनी नायर को पीछे छोड़ दिया है.

कौन हैं जयश्री उल्लाल?

जयश्री उल्लाल 2008 से अरिस्टा नेटवर्क्स की CEO हैं. फोर्ब्स के मुताबिक, 2024 में कंपनी की वैल्यू  7 बिलियन डॉलर तक पहुंचा, जिससे उनकी नेटवर्थ और भी बढ़ गई. उनके पास कंपनी में लगभग 3% हिस्सेदारी है.

लंदन में जन्मी और दिल्ली में पली-बढ़ी जयश्री उल्लाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई भारत में की. इसके बाद उन्होंने San Francisco State University से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया और Santa Clara University से मास्टर्स की डिग्री हासिल की. आज वे सिलिकॉन वैली की सबसे सफल महिलाओं में गिनी जाती हैं और उन्होंने अरिस्टा को दुनिया की मजबूत टेक कंपनियों की लिस्ट में ला खड़ा किया है.

सबसे युवा अरबपति  

M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में 31 साल के अरविंद श्रीनिवास (Aravind Srinivas) को भारत का सबसे युवा अरबपति बताया गया है. हुरुन लिस्ट के मुताबिक, Perplexity AI की मार्केट वैल्यू अब लगभग 1.15 लाख करोड़ रुपये हो गई है. कंपनी को कई बड़ी टेक कंपनियों से निवेश मिला है और ये तेजी से बढ़ रही है. Perplexity AI ने भारत में विस्तार के लिए हाल ही में Airtel के साथ साझेदारी भी की गई, जिससे कंपनी को अच्छा फायदा हुआ. इस समय अरविंद श्रीनिवास की कुल नेटवर्थ ₹21,190 करोड़ आंकी गई है.

;