RBI के इस फैसले से 4 बैंकों को म‍िली राहत, जेफरीज का क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने का अनुमान

RBI MPC: आरबीआई की तरफ से प‍िछले द‍िनों रेपो रेट को 5.5 प्रत‍िशत के लेवल पर ही बरकरार रखने का ऐलान क‍िया गया. आरबीआई के इस फैसले से प्राइवेट बैंकों को फायदा म‍िला है. जान‍िए क्‍या? 

Oct 03, 2025, 09:53 PM IST
RBI के इस फैसले से 4 बैंकों को म‍िली राहत, जेफरीज का क्रेडिट ग्रोथ बढ़ने का अनुमान

Jefferies Credit Uptick: रिजर्व बैंक ऑफ इंड‍िया (RBI) ने अपनी हाल‍िया एमपीसी (MPC) के दौरान रेपो रेट को 5.5 प्रत‍िशत पर बरकरार रखा है. इसके साथ ही ल‍िक्‍व‍िड‍िटी पर न्यूट्रल रुख बरकरार रखा है. आरबीआई (RBI) का यह फैसला प्राइवेट बैंकों के लिए राहत लेकर आया है. दरअसल, अब बैंकों की तरफ से जमा रेट को कम करने की गुंजाइश कम हो गई. ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने कहा कि आरबीआई (RBI) के लोन बैन को ढीला करने वाले बड़े कदम क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे. इससे बड़े प्राइवेट बैंक और एसबीआई (SBI) टॉप पिक्स बन गए हैं.

जेफरीज ने इन बैंकों को दी प्रीफरेंस

जेफरीज की तरफ से कहा गया क‍ि आरबीआई (RBI) के कदम और ट्रांजिशन टाइमलाइन क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बैलेंस्‍ड हैं. हाई कैपिटल एड‍िक्‍वेसी और बफर प्रोविजन वाले प्राइवेट बैंक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ECL) रिजीम में बेहतर ट्रांजिशन कर सकेंगे. ब्रोकरेज ने एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और पीएसयू बैंकों में एसबीआई को प्र‍िफरेंस दी. रेट पॉज से मार्जिन कम्प्रेशन रुका लेक‍िन छोटे बैंकों और एनबीएफसी के लिए थोड़ा न‍िगेटि‍व है.

20 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ की गई लिमिट
आरबीआई ने इकोनॉमी क्रेडिट फ्लो बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए. बैंकों की तरफ से भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण को फाइनेंस करने की इजाजत दी. डेट सिक्योरिटीज के खिलाफ लोनिंग पर सीलिंग हटा दी. शेयरों के खिलाफ लोनिंग की लिमिट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये की गई. आईपीओ फाइनेंसिंग की लिमिट 10 लाख से 25 लाख रुपये हो गई.

क्या होगा असर?
रेट होल्ड से बैंकों ने राहत की सांस ली है लेकिन यह छोटे प्लेयर्स के ल‍िए बड़ी चुनौती है. बड़े बैंकों की मजबूत कैपिटल बफर से वे ईसीएल में आसानी से शिफ्ट होंगे और नए लोनिंग अवकर का फायदा उठाएंगे. जेफरीज ने कहा कि इससे क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ावा म‍िलेगा. इकोनॉमी में ल‍िक्‍व‍िड‍िटी न्यूट्रल रहेगी, ज‍िससे स्थिरता आएगी. यह फैसला 1 अक्टूबर 2025 को आया है, जब महंगाई 2.6% पर रुकी हुई है और जीडीपी ग्रोथ 6.8% का अनुमान है. लोन लेने वालों की ईएमआई पहली ज‍ितनी ही रहेगी लेकिन इसमें आने वाले समय में कटौती होने की गुंजाइश बनी हुई है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

