स‍ितंबर में ब्‍याज दर में कटौती कर सकता है फेड र‍िजर्व, ट्रंप के दबाव के बीच पॉवेल ने कही यह बात
Advertisement
trendingNow12892809
Hindi Newsबिजनेस

स‍ितंबर में ब्‍याज दर में कटौती कर सकता है फेड र‍िजर्व, ट्रंप के दबाव के बीच पॉवेल ने कही यह बात

US Federal Reserve: पॉवेल की तरफ से बयान में कहा गया क‍ि नौकरियों के मौकों में ग‍िरावट और ब्याज दर में कटौती की संभावना को दर्शाता है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ क‍िया क‍ि फेडरल रिजर्व सावधानी से कदम उठाएगा. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 22, 2025, 11:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

स‍ितंबर में ब्‍याज दर में कटौती कर सकता है फेड र‍िजर्व, ट्रंप के दबाव के बीच पॉवेल ने कही यह बात

Jerome Powell in Jackson Hole Speech: अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) के चेयरमैन जेरोम पॉवेल (Jerome Powell) ने जैक्सन होल स्‍पीच के बहुप्रतीक्षित भाषण में ब्‍याज दर में कटौती का इशारा द‍िया. हालांक‍ि इसको लेकर उन्‍होंने कोई टाइम लाइन नहीं बताई. उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में बढ़ती बेरोजगारी और लगातार बढ़ती महंगाई दर दोनों के ही खतरे हैं. पॉवेल ने यह भी बोला क‍ि नौकरियों के मौके कम होने से लेबर मार्केट और कमजोर हो सकता है. पॉवेल ने कहा, 'र‍िस्‍क का संतुलन बदल रहा है, इस कारण हमारी पॉल‍िसी में बदलाव की जरूरत हो सकती है.'

ब्याज दर में कटौती की संभावना

पॉवेल की तरफ से बयान में कहा गया क‍ि नौकरियों के मौकों में ग‍िरावट और ब्याज दर में कटौती की संभावना को दर्शाता है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ क‍िया क‍ि फेडरल रिजर्व सावधानी से कदम उठाएगा और इस पर फैसला महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़ों पर निर्भर करेंगे. यूएस फेड की तरफ की अगली मीट‍िंग 16-17 सितंबर को होगी. इसमें ब्‍याज कटौती को लेकर फैसला क‍िया जा सकता है. पॉवेल की तरफ से द‍िये गए भाषण के बाद ब्‍याज दर में कटौती की उम्‍मीद की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

भाषण के बाद झूम गया शेयर बाजार
उनके भाषण के बाद अमेर‍िकी शेयर बाजार में तेजी देखी गई. एसएंडपी 500 इंडेक्स में सुबह के कारोबार में 1.4% की बढ़ोतरी आई. निवेशकों ने उनके बयान को पॉज‍िट‍िव ल‍िया, क्योंकि इससे ब्याज दर में कटौती की उम्मीद लोगों के बीच बढ़ गई. पॉवेल का भाषण ऐसे समय में आया है जब व्हाइट हाउस से उन पर दबाव बढ़ाया हुआ है. प‍िछले द‍िनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पॉवेल की आलोचना की और ब्याज दर में तुरंत कटौती की मांग की थी.

37 ट्रिलियन डॉलर के लोन पर ब्याज कम होगा
उस समय ट्रंप का कहना था क‍ि इससे सरकार के 37 ट्रिलियन डॉलर के लोन पर ब्याज कम होगा. साथ ही, ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को हटाने की धमकी दी, क्योंकि उन पर एक प्रशासनिक अधिकारी ने धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. कुक के हटने पर ट्रंप अपने समर्थक को फेड बोर्ड में नियुक्त कर सकते हैं. पॉवेल की तरफ से अपने भाषण में बताया गया क‍ि ट्रंप की टैरिफ पॉल‍िसी के कारण महंगाई बढ़ रही है.

पॉवेल ने यह भी कहा क‍ि टैरिफ का असर उपभोक्‍ता सामान की कीमत पर साफ देखा जा रहा है. आने वाले महीनों में यह असर और बढ़ सकता है. प‍िछले कुछ महीनों में महंगाई दर बढ़कर करीब 3% हो गई है. अमेर‍िका की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के कारण वहां के लोकल मार्केट में फर्नीचर, खिलौने और जूते जैसी इम्‍पोर्ट की जाने वाली चीजें काफी महंगी हो गई हैं.  

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

US Fedjerome powell

Trending news

पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
rekha gupta
पंजाब या J&K नहीं, ये राजधानी है...! कैसे रेखा गुप्ता बनीं देश की सबसे टारगेटेड CM?
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
Kerala
'टेलीग्राम पर मैसेज भेजे, फिर शारीरिक संबंध..', ट्रांसजेंडर का कांग्रेस नेता पर आरोप
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
atal setu toll tax free
EV गाड़ियों के लिए बड़ी राहत, अब मुंबई के इस पुल पर नहीं देना होगा टोल टैक्स
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
Road rage
आमने सामने थे MP सुरेश गोपी के बेटे M सुरेश और कांग्रेस नेता V कृष्णा, फिर हुआ ऐसा
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
BJP
स्टोरी-स्क्रीनप्ले तैयार फिर BJP का नया 'बॉस' चुनने में क्यों हो रहा इतना इंतजार?
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
Punjab
विक्रम मजीठिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, 700 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
Khelo India Water Sports Festival
शिकारा चलाने वाले मोहसिन ने जीता गोल्ड मैडल, खेलो इंडिया वाटर गेम्स में लहराया परचम
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
Uma Bharti Story
जब उमा भारती ने खुद सुनाया था गोविंदाचार्य के शादी के प्रपोजल का किस्सा, जानिए
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
Supreme Court
बिहार SIR: SC ने की राजनीतिक दलों की खिंचाई , कहा- मतदाताओं की मदद करें
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
Maharashtra news
फडणवीस ने मिलाया शरद पवार और उद्धव को फोन, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन; मिला ये जवाब
;