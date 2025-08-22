Jerome Powell in Jackson Hole Speech: अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) के चेयरमैन जेरोम पॉवेल (Jerome Powell) ने जैक्सन होल स्‍पीच के बहुप्रतीक्षित भाषण में ब्‍याज दर में कटौती का इशारा द‍िया. हालांक‍ि इसको लेकर उन्‍होंने कोई टाइम लाइन नहीं बताई. उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में बढ़ती बेरोजगारी और लगातार बढ़ती महंगाई दर दोनों के ही खतरे हैं. पॉवेल ने यह भी बोला क‍ि नौकरियों के मौके कम होने से लेबर मार्केट और कमजोर हो सकता है. पॉवेल ने कहा, 'र‍िस्‍क का संतुलन बदल रहा है, इस कारण हमारी पॉल‍िसी में बदलाव की जरूरत हो सकती है.'

ब्याज दर में कटौती की संभावना

पॉवेल की तरफ से बयान में कहा गया क‍ि नौकरियों के मौकों में ग‍िरावट और ब्याज दर में कटौती की संभावना को दर्शाता है. हालांकि, उन्होंने यह भी साफ क‍िया क‍ि फेडरल रिजर्व सावधानी से कदम उठाएगा और इस पर फैसला महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़ों पर निर्भर करेंगे. यूएस फेड की तरफ की अगली मीट‍िंग 16-17 सितंबर को होगी. इसमें ब्‍याज कटौती को लेकर फैसला क‍िया जा सकता है. पॉवेल की तरफ से द‍िये गए भाषण के बाद ब्‍याज दर में कटौती की उम्‍मीद की जा रही है.

भाषण के बाद झूम गया शेयर बाजार

उनके भाषण के बाद अमेर‍िकी शेयर बाजार में तेजी देखी गई. एसएंडपी 500 इंडेक्स में सुबह के कारोबार में 1.4% की बढ़ोतरी आई. निवेशकों ने उनके बयान को पॉज‍िट‍िव ल‍िया, क्योंकि इससे ब्याज दर में कटौती की उम्मीद लोगों के बीच बढ़ गई. पॉवेल का भाषण ऐसे समय में आया है जब व्हाइट हाउस से उन पर दबाव बढ़ाया हुआ है. प‍िछले द‍िनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पॉवेल की आलोचना की और ब्याज दर में तुरंत कटौती की मांग की थी.

37 ट्रिलियन डॉलर के लोन पर ब्याज कम होगा

उस समय ट्रंप का कहना था क‍ि इससे सरकार के 37 ट्रिलियन डॉलर के लोन पर ब्याज कम होगा. साथ ही, ट्रंप ने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को हटाने की धमकी दी, क्योंकि उन पर एक प्रशासनिक अधिकारी ने धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. कुक के हटने पर ट्रंप अपने समर्थक को फेड बोर्ड में नियुक्त कर सकते हैं. पॉवेल की तरफ से अपने भाषण में बताया गया क‍ि ट्रंप की टैरिफ पॉल‍िसी के कारण महंगाई बढ़ रही है.

पॉवेल ने यह भी कहा क‍ि टैरिफ का असर उपभोक्‍ता सामान की कीमत पर साफ देखा जा रहा है. आने वाले महीनों में यह असर और बढ़ सकता है. प‍िछले कुछ महीनों में महंगाई दर बढ़कर करीब 3% हो गई है. अमेर‍िका की तरफ से टैरिफ लगाए जाने के कारण वहां के लोकल मार्केट में फर्नीचर, खिलौने और जूते जैसी इम्‍पोर्ट की जाने वाली चीजें काफी महंगी हो गई हैं.