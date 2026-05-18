Advertisement
trendingNow13221078
Hindi NewsबिजनेसJewellery Export: जंग से चौपट हुआ ज्‍वैलरी ब‍िजनेस! अप्रैल में 9 फीसदी ग‍िरा गहनों का एक्‍सपोर्ट

Jewellery Export: जंग से चौपट हुआ ज्‍वैलरी ब‍िजनेस! अप्रैल में 9 फीसदी ग‍िरा गहनों का एक्‍सपोर्ट

Silver Price: डायमंड और गोल्‍ड से बनी ज्‍वैलरी के न‍िर्यात में भारी ग‍िरावट देखी गई. जबक‍ि स‍िल्‍वर ज्‍वैलरी के एक्‍सपोर्ट में तेज उछाल आया है और यह बढ़कर चार गुने से भी ज्‍यादा हो गया. इससे न‍िर्यातकों को राहत म‍िली है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: May 18, 2026, 11:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

file pic
file pic

India Jewellery Export: मिडिल ईस्ट में बढ़ती ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन और दुनिया के प्रमुख बाजारों में छाई अन‍िश्‍च‍ितता के कारण भारतीय जेम एंड ज्‍वैलरी इंडस्‍ट्री को बड़ा झटका लगा है. रत्‍न और ज्‍वैलरी एक्‍सपोर्ट प्रमोशन काउंस‍िल (GJEPC) के हाल‍िया आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में देश के ज्‍वैलरी एक्‍सपोर्ट में 9.07 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. इस गिरावट के बाद कुल निर्यात पिछले साल के मुकाबले ग‍िरकर 20,825 करोड़ रुपये रह गया.

GJEPC चेयरमैन किरीट भंसाली ने न‍िर्यात में आई ग‍िरावट का कारण इंटरनेशनल लेवल पर रुपये की उथल-पुथल को बताया जा रहा है. उनके अनुसार, वेस्‍ट एश‍िया में जारी जंग की वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ा है. इसके साथ ही, भारतीय ज्‍वैलरी के सबसे बड़े खरीदार देश अमेरिका में टैक्स और टैर‍िफ को लेकर कोई साफ पॉल‍िसी नहीं होने से वहां होने वाले एक्‍सपोर्ट पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है.

डायमंड और गोल्‍ड ज्‍वैलरी की ड‍िमांड घटी

बाजार के अलग-अलग हिस्सों की बात करें तो तराशे और पॉलिश किए गए डायमंड का न‍िर्यात करीब 19.65 प्रतिशत घटकर 890.91 मिलियन डॉलर का रह गया. इसके अलावा, मॉर्डन लैब-ग्रोन डायमंड और सोने की ज्‍वैलरी के के निर्यात में भी क्रमशः 15.53% और 21.77% की बड़ी गिरावट देखी गई. सबसे ज्यादा नुकसान सोने के आभूषणों को हुआ, जिनका निर्यात करीब आधा (47.06%) घट गया. हालांकि, जड़ाऊ सोने के ज्‍वैलरी के एक्‍सपोर्ट में 16.02% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

Add Zee News as a Preferred Source

चांदी की ज्‍वैलरी ने मचाई धूम

सोने और हीरे के फीके पड़ते बाजार के बीच चांदी के आभूषणों ने लाज बचाई है. इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की ज्‍वैलरी की ड‍िमांड में अप्रत्याशित उछाल देखा गया. पिछले साल के मुकाबले इस बार चांदी का एक्‍सपोर्ट 444 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ 49.33 मिलियन डॉलर से बढ़कर 268.38 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया. इसने भारतीय निर्यातकों को राहत जरूर दी है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Jewellery export

Trending news

केरलम के नए सीएम बने वीडी सतीशन, खरगे- राहुल की मौजूदगी में ली शपथ
Keralam New CM
केरलम के नए सीएम बने वीडी सतीशन, खरगे- राहुल की मौजूदगी में ली शपथ
केरलम में सीएम सतीशन की शपथ से पहले वेणुगोपाल के घर क्यों पहुंचीं कांग्रेस प्रभारी?
Kerala News
केरलम में सीएम सतीशन की शपथ से पहले वेणुगोपाल के घर क्यों पहुंचीं कांग्रेस प्रभारी?
लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?
Aurangzeb
लाखों पर सख्ती, लेकिन कहलाया ‘जिंदा पीर’! आखिर इस मुगल शासक को क्यों मिली ये उपाधि?
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मॉनसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
Monsoon 2026
6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच गया मॉनसून, पर अरब सागर में कैसे लग गया ब्रेक?
पुजारियों की सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या बदल जाएगा सदियों पुराना नियम
 Supreme Court
पुजारियों की सैलरी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, क्या बदल जाएगा सदियों पुराना नियम
45°C का कहर! प्याज और गमछा काफी नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
Heatwave Alert
45°C का कहर! प्याज और गमछा काफी नहीं, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अपनाएं ये तरीके
चांद-तारे वाली वो पार्टी जिसके साथ कांग्रेस ने केरलम में बनाई सरकार, जिन्ना से नाता
Kerala News
चांद-तारे वाली वो पार्टी जिसके साथ कांग्रेस ने केरलम में बनाई सरकार, जिन्ना से नाता
विजय के मंच पर दिखे थे राहुल गांधी, केरलम में क्यों नहीं मिली इजाजत; किसने लगाई रोक?
Kerala CM Oath Ceremony
विजय के मंच पर दिखे थे राहुल गांधी, केरलम में क्यों नहीं मिली इजाजत; किसने लगाई रोक?
इस पूरे हफ्ते झुलसाएगी गर्मी, 47 डिग्री को पार कर जाएगा पारा! जानें कब मिलेगी राहत
weather update
इस पूरे हफ्ते झुलसाएगी गर्मी, 47 डिग्री को पार कर जाएगा पारा! जानें कब मिलेगी राहत
वो दिन, जब भारत ने की शक्ति की गर्जना, महाशक्ति राष्ट्र बनते देख मुस्कुराए थे बुद्ध
Operation Smiling Buddha
वो दिन, जब भारत ने की शक्ति की गर्जना, महाशक्ति राष्ट्र बनते देख मुस्कुराए थे बुद्ध