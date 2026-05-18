India Jewellery Export: मिडिल ईस्ट में बढ़ती ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन और दुनिया के प्रमुख बाजारों में छाई अन‍िश्‍च‍ितता के कारण भारतीय जेम एंड ज्‍वैलरी इंडस्‍ट्री को बड़ा झटका लगा है. रत्‍न और ज्‍वैलरी एक्‍सपोर्ट प्रमोशन काउंस‍िल (GJEPC) के हाल‍िया आंकड़ों के अनुसार अप्रैल महीने में देश के ज्‍वैलरी एक्‍सपोर्ट में 9.07 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है. इस गिरावट के बाद कुल निर्यात पिछले साल के मुकाबले ग‍िरकर 20,825 करोड़ रुपये रह गया.

GJEPC चेयरमैन किरीट भंसाली ने न‍िर्यात में आई ग‍िरावट का कारण इंटरनेशनल लेवल पर रुपये की उथल-पुथल को बताया जा रहा है. उनके अनुसार, वेस्‍ट एश‍िया में जारी जंग की वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर पड़ा है. इसके साथ ही, भारतीय ज्‍वैलरी के सबसे बड़े खरीदार देश अमेरिका में टैक्स और टैर‍िफ को लेकर कोई साफ पॉल‍िसी नहीं होने से वहां होने वाले एक्‍सपोर्ट पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है.

डायमंड और गोल्‍ड ज्‍वैलरी की ड‍िमांड घटी

बाजार के अलग-अलग हिस्सों की बात करें तो तराशे और पॉलिश किए गए डायमंड का न‍िर्यात करीब 19.65 प्रतिशत घटकर 890.91 मिलियन डॉलर का रह गया. इसके अलावा, मॉर्डन लैब-ग्रोन डायमंड और सोने की ज्‍वैलरी के के निर्यात में भी क्रमशः 15.53% और 21.77% की बड़ी गिरावट देखी गई. सबसे ज्यादा नुकसान सोने के आभूषणों को हुआ, जिनका निर्यात करीब आधा (47.06%) घट गया. हालांकि, जड़ाऊ सोने के ज्‍वैलरी के एक्‍सपोर्ट में 16.02% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

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चांदी की ज्‍वैलरी ने मचाई धूम

सोने और हीरे के फीके पड़ते बाजार के बीच चांदी के आभूषणों ने लाज बचाई है. इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की ज्‍वैलरी की ड‍िमांड में अप्रत्याशित उछाल देखा गया. पिछले साल के मुकाबले इस बार चांदी का एक्‍सपोर्ट 444 प्रतिशत की भारी बढ़त के साथ 49.33 मिलियन डॉलर से बढ़कर 268.38 मिलियन डॉलर पर पहुंच गया. इसने भारतीय निर्यातकों को राहत जरूर दी है.