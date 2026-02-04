विदेश से सामान लाने वालों की मौज, ज्वेलरी के नियमों में बड़ा बदलाव; नए बैगेज नियम लागू

Advertisement
18 साल या उससे अधिक उम्र का हर यात्री बिना ड्यूटी दिए एक लैपटॉप अपने साथ ला सकता है. दूसरा लैपटॉप लाने पर आपको तय कस्टम ड्यूटी देनी होगी.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:57 PM IST
New Baggage Rules : विदेश से भारत आने वाले यात्रियों के लिए कस्टम नियमों में बदलाव किया गया है. भारतीय नागरिकों के लिए ड्यूटी-फ्री लिमिट अब बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है. इसके साथ ही ज्वेलरी लाने के नियम अब वैल्यू के बजाय वजन पर आधारित होंगे. वित्त मंत्रालय के इस फैसले से एयरपोर्ट पर कस्टम्स क्लीयरेंस प्रोसेस तेज और आसान हो जाएगा. सरकार का कहना है कि ये बदलाव कागजी कार्रवाई कम करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए गए हैं. 

कब से लागू होगा नया नियम?

ये नए नियम 2 फरवरी, 2026 से लागू हो गए हैं. इस नियम में छूट पैसेंजर कैटेगरी पर निर्भर करेगी. हवाई या समुद्री रास्ते से आने वाले पैसेंजर्स के लिए अलग-अलग कैटेगरी बनाई गई हैं. लिमिट 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है. अगर आप सड़क के रास्ते भारत आ रहे हैं, तो किसी भी नागरिक को कोई सामान्य ड्यूटी-फ्री छूट नहीं मिलेगी.

छूट पैसेंजर कैटेगरी पर निर्भर करेगी

भारतीय निवासी 75,000 रुपये तक का सामान बिना ड्यूटी दिए ला सकते हैं. भारतीय मूल के टूरिस्ट के लिए भी लिमिट 75,000 रुपये है. नॉन-टूरिस्ट वीजी पर विदेशी नागरिकों को भी 75,000 रुपये तक की छूट मिलेगी. जबकि विदेशी मूल के टूरिस्ट को 15,000 रुपये से 25,000 रुपये तक की छूट मिलेगी. एयरलाइन क्रू मेंबर्स के लिए ये लिमिट पहले की तरह 2,500 रुपये ही रहेगी.

ज्वेलरी के लिए नए नियम

इस फैसले में ज्वेलरी के लिए नियमों को आसान बनाया गया है. अब ड्यूटी वैल्यू के बजाय वजन के आधार पर लगेगी. ये छूट उन लोगों को मिलेगी जो एक साल से अधिक समय से विदेश में रह रहे हैं. महिला यात्री 40 ग्राम तक की ड्यूटी-फ्री ज्वेलरी ला सकती हैं, जबकि दूसरे यात्रियों के लिए 20 ग्राम की लिमिट तय की गई है.

यह भी पढ़ें : सोने-चांदी में उठापटक, दो दिन गिरने के बाद फिर से तूफानी तेजी

किन सामानों के लिए हुआ बदलाव?

18 साल या उससे अधिक उम्र का हर यात्री बिना ड्यूटी दिए एक लैपटॉप अपने साथ ला सकता है. दूसरा लैपटॉप लाने पर आपको तय कस्टम ड्यूटी देनी होगी. पालतू जानवरों की बात करें तो ये जानवरों के इंपोर्ट नियमों के पालन पर निर्भर करेगा. अगर आप कम समय के लिए विदेश से कीमती सामान ले जा रहे हैं या ला रहे हैं, तो कस्टम अब आपके लौटने पर कस्टम क्लीयरेंस में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए एक 'टेम्पररी बैगेज एक्सपोर्ट/इंपोर्ट सर्टिफिकेट' जारी करेगा.

पोर्टल या ऐप के जरिए डिजिटल डिक्लेरेशन सबमिट करें

कस्टम प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए सरकार ने डिजिटल सिस्टम के इस्तेमाल पर जोर दिया है. यात्री अब 'ICEGATE' पोर्टल या सरकारी ऑफिशियल ऐप के जरिए इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन सबमिट कर सकते हैं. इससे एयरपोर्ट पर रेड चैनल और ग्रीन चैनल प्रक्रियाओं के दौरान समय बचेगा.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

New Baggage Rules

