Tata vs Mistry: रतन टाटा के छोटे भाई जिमी टाटा की चुप्पी ने बदल दिया खेल, चली गई मेहली मिस्त्री की कुर्सी

Tata vs Mistry: टाटा समूह से जुड़ी सबसे बड़ी चैरिटेबल संस्था Tata Trusts में एक बड़ा बदलाव सामने आया है. रतन टाटा के पुराने सहयोगी माने जाने वाले मेहली मिस्त्री अब इन शीर्ष ट्रस्टों से बाहर हो गए हैं. ET के मुताबिक, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा, वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और ट्रस्टी विजय सिंह ने मेहली मिस्त्री के कार्यकाल को बढ़ाने (renewal) की मंजूरी देने से इंकार कर दिया है. रतन टाटा के भाई जिमी टाटा ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चूंकि ये प्रस्ताव सीधे मिस्त्री से जुड़ा था, इसलिए ये खुद वोटिंग में शामिल नहीं हुए. जिमी टाटा आमतौर पर टाटा ट्रस्ट की बैठकों में हिस्सा नहीं लेते हैं इसलिए सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) में भी बहुमत से उनके खिलाफ फैसला आया. इस तरह, टाटा ट्रस्ट के दो प्रमुख बोर्डों से मिस्त्री की विदाई हो गई है.

टाटा ट्रस्ट्स एक अनूठे वोटिंग सिस्टम का पालन करता है जहां प्रस्तावों को ट्रस्टियों की सर्वसम्मति से स्वीकृति की जरूरत होती है. इस संदर्भ में, जिमी का भाग न लेने का निर्णय महत्वपूर्ण था. उनका टाटा ट्रस्ट्स के महत्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वे आमतौर पर बोर्ड की चर्चाओं और प्रस्तावों से दूर रहते हैं.

ये निर्णय टाटा ट्रस्ट्स के भीतर बदलते समीकरणों और नए नेतृत्व दृष्टिकोण को दिखाता है. अब तक ट्रस्टी नियुक्तियां सर्वसम्मति से होती रही हैं, लेकिन इस बार वोटिंग के जरिए फैसला लिया गया है.

9 साल पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी

ठीक 9 साल पहले भी ऐसी ही घटना हुई थी. उस समय साइरस मिस्त्री को टाटा ट्रस्ट्स से बाहर कर दिया गया था. 24 अक्टूबर 2016 को हुआ यह फैसला देश की कॉर्पोरेट दुनिया में बड़ी हलचल लेकर आया था. इस कदम से टाटा ग्रुप के भीतर चल रहे मतभेद और टकराव सबके सामने आ गए थे.

कौन हैं मेहली मिस्त्री?

मेहली मिस्त्री मुंबई के एम पलोनजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक भी हैं. फिलहाल वह पेंट डिस्‍ट्रीब्‍यूशन, लॉजिस्टिक्‍स और ट्रैवल सेक्‍टर से जुड़े हैं. मेहली मिस्त्री, दिवंगत साइरस मिस्त्री के चचेरे भाई और दिवंगत अरबपति रतन टाटा के करीबी सहयोगी रहे हैं. साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाने के विवाद के दौरान मेहली ने खुलकर रतन टाटा का समर्थन किया था. अक्टूबर 2022 में मेहली को सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी बोर्ड में शामिल किया गया था.