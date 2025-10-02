E-Waste Disposal: सरकार ने ई-वेस्ट और स्क्रैप निपटान से पिछले चार साल के दौरान 3,296.71 करोड़ रुपये की कमाई की है. साथ ही 696.27 लाख वर्ग फीट ऑफिस स्पेस साफ कर प्रोडक्‍ट‍िव यूज में लाया गया है. इस बारे में जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी. उन्होंने द‍िल्‍ली के एक पार्क में 'स्पेशल स्वच्छता कैंपेन 5.0' की शुरुआत की. डॉ. सिंह ने बताया क‍ि यह कैंपेन शासन और जनसेवाओं में द‍िखने वाले बदलाव लाया है. डॉ. सिंह ने इस दौरान श्रमदान भी क‍िया. उन्‍होंने 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत पौधरोपण अभियान में हिस्सा लिया.

138 लाख पुरानी फाइलें हटाई गईं

इस दौरान उन्‍होंने पुरानी फाइलों को साफ करने का काम भी किया. उन्होंने कहा कि यह कैंपेन स्वतंत्र भारत की शासन की अनोखी सफल कहानी है. 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे कार्यान्वयन चरण में स्वच्छता को संस्थागत बनाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान करना और सरकारी ऑफ‍िस में दक्षता बढ़ाना मुख्य मकसर है. मंत्री ने बताया कि पिछले चरणों में 137.86 लाख पुरानी फाइलें हटाई गईं. देशभर में 12.04 लाख स्वच्छता स्थलों को साफ किया गया.

अलग-अलग मंत्रालयों ने बड़े टारगेट रखे

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) और अन्य विभागों की भूमिका की सराहना की. ई-वेस्ट निपटान से कमाई और जगह मुक्त होना सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग का उदाहरण है. अलग-अलग मंत्रालयों ने कार्यान्वयन के लिए बड़े टारगेट रखे. इनमें 6.9 लाख जन शिकायतों की समीक्षा, 26.9 लाख फ‍िज‍िकल फाइल्‍स और 5.2 लाख ई-फाइल्‍स की जांच शाम‍िल है. 10 अक्टूबर को नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया 'सुशासन और अभिलेख' प्रदर्शनी खोलेगा. इसमें पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे.

डॉ. सिंह ने इस मौके पर पीएम मोदी का आभार जताया. उन्‍होंने कहा क‍ि लाल किले से पीएम मोदी के आह्वान को स्वच्छता का जन आंदोलन बना दिया. यह घर-घर और समुदायों में व्यवहार परिवर्तन लाया. कार्यक्रम में 'सफाई मित्रों' को सेफ्टी किट और मिठाई बांटकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि ये मित्र कैंपेन को जमीनी स्तर पर सफल बनाते हैं.