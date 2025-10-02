Advertisement
trendingNow12945501
Hindi Newsबिजनेस

ई-वेस्ट और स्क्रैप से सरकार ने कमाया 3300 करोड़, सैकड़ों फीट ऑफ‍िस स्‍पेस भी हुआ फ्री

डॉ. सिंह ने इस मौके पर पीएम मोदी का आभार जताया. उन्‍होंने कहा क‍ि लाल किले से पीएम मोदी के आह्वान को स्वच्छता का जन आंदोलन बना दिया. यह घर-घर और समुदायों में व्यवहार परिवर्तन लाया. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Oct 02, 2025, 10:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ई-वेस्ट और स्क्रैप से सरकार ने कमाया 3300 करोड़, सैकड़ों फीट ऑफ‍िस स्‍पेस भी हुआ फ्री

E-Waste Disposal: सरकार ने ई-वेस्ट और स्क्रैप निपटान से पिछले चार साल के दौरान 3,296.71 करोड़ रुपये की कमाई की है. साथ ही 696.27 लाख वर्ग फीट ऑफिस स्पेस साफ कर प्रोडक्‍ट‍िव यूज में लाया गया है. इस बारे में जानकारी केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दी. उन्होंने द‍िल्‍ली के एक पार्क में 'स्पेशल स्वच्छता कैंपेन 5.0' की शुरुआत की. डॉ. सिंह ने बताया क‍ि यह कैंपेन शासन और जनसेवाओं में द‍िखने वाले बदलाव लाया है. डॉ. सिंह ने इस दौरान श्रमदान भी क‍िया. उन्‍होंने 'एक पेड़ मां के नाम' पहल के तहत पौधरोपण अभियान में हिस्सा लिया.

138 लाख पुरानी फाइलें हटाई गईं

इस दौरान उन्‍होंने पुरानी फाइलों को साफ करने का काम भी किया. उन्होंने कहा कि यह कैंपेन स्वतंत्र भारत की शासन की अनोखी सफल कहानी है. 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे कार्यान्वयन चरण में स्वच्छता को संस्थागत बनाना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान करना और सरकारी ऑफ‍िस में दक्षता बढ़ाना मुख्य मकसर है. मंत्री ने बताया कि पिछले चरणों में 137.86 लाख पुरानी फाइलें हटाई गईं. देशभर में 12.04 लाख स्वच्छता स्थलों को साफ किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

अलग-अलग मंत्रालयों ने बड़े टारगेट रखे
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (DARPG) और अन्य विभागों की भूमिका की सराहना की. ई-वेस्ट निपटान से कमाई और जगह मुक्त होना सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग का उदाहरण है. अलग-अलग मंत्रालयों ने कार्यान्वयन के लिए बड़े टारगेट रखे. इनमें 6.9 लाख जन शिकायतों की समीक्षा, 26.9 लाख फ‍िज‍िकल फाइल्‍स और 5.2 लाख ई-फाइल्‍स की जांच शाम‍िल है. 10 अक्टूबर को नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया 'सुशासन और अभिलेख' प्रदर्शनी खोलेगा. इसमें पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिखाए जाएंगे.

डॉ. सिंह ने इस मौके पर पीएम मोदी का आभार जताया. उन्‍होंने कहा क‍ि लाल किले से पीएम मोदी के आह्वान को स्वच्छता का जन आंदोलन बना दिया. यह घर-घर और समुदायों में व्यवहार परिवर्तन लाया. कार्यक्रम में 'सफाई मित्रों' को सेफ्टी किट और मिठाई बांटकर सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि ये मित्र कैंपेन को जमीनी स्तर पर सफल बनाते हैं.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Jitendra Singh

Trending news

DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
Police
Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग केस में ट्विस्ट, मैनेजर-आयोजक पर मर्डर की FIR
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
uddhav thackeray
'जो भाग गए वो...जो साथ हैं वो सोना हैं,' दशहरा रैली में गरजे उद्धव ठाकरे
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
india
पिघल रही भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ, 5 साल बाद इसी महीने उड़ेगी डायरेक्ट फ्लाइट
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
Rahul Gandhi
आप सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हैं तो राहुल की ये सलाह आपके लिए, BJP ने ऐसे ले ली चुटकी
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
Maharashtra news
भाजपा जो भी काम करेगी, मुसलमानों के खिलाफ होगा...सपा नेता अबू आजमी किस बात पर भड़के
;