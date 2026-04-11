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सावधान! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किया आगाह, फर्जी नौकरी ऑफर्स से रहें दूर

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर जारी पोस्ट में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कुछ लोग फर्जी जॉब ऑफर्स फैला रहे हैं. प्राधिकरण ने साफ किया कि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 11, 2026, 08:30 PM IST
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सावधान! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने किया आगाह, फर्जी नौकरी ऑफर्स से रहें दूर

Job Scam Alert :  नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने शनिवार को फेक नौकरी के ऑफर्स को लेकर पब्लिक एडवाइजरी जारी की है. एयरपोर्ट प्राधिकरण ने बताया कि कुछ अनधिकृत व्यक्ति और एजेंसियां एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही हैं. इस पर सख्त चेतावनी देते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.

फर्जी जॉब ऑफर्स!

माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर जारी पोस्ट में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) ने कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कुछ लोग फर्जी जॉब ऑफर्स फैला रहे हैं. प्राधिकरण ने साफ किया कि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है.

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एयरपोर्ट प्रशासन ने लोगों से की अपील 

एयरपोर्ट प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसे किसी भी संदिग्ध मैसेज, कॉल या पोस्ट पर भरोसा न करें और न ही प्रतिक्रिया दें. सभी आधिकारिक नौकरी से जुड़ी जानकारी केवल एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट niairport.in पर ही उपलब्ध है. गौरतलब है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है. यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के जेवर में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है.

पहले चरण में 11,200 करोड़ रुपये का निवेश 

बता दें, पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन किया था. इसमें लगभग 11,200 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है. फिलहाल एयरपोर्ट से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू नहीं हुई हैं. पहले चरण के बाद आगामी चरणों में एयरपोर्ट की क्षमता को बढ़ाकर 2050 तक 6 से 12 करोड़ यात्रियों तक पहुंचाने की योजना है. ये परियोजना भारत को वैश्विक एविएशन हब बनाने और ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली-एनसीआर के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IGI) के बाद दूसरा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जिससे यात्री दबाव कम होने और कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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