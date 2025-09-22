54,000 से लेकर 3.04 लाख रुपये का बचाएं, एस्टर, हेक्टर और ग्लॉस्टर सस्ती हो गईं सारी SUVs
Advertisement
trendingNow12932826
Hindi Newsबिजनेस

54,000 से लेकर 3.04 लाख रुपये का बचाएं, एस्टर, हेक्टर और ग्लॉस्टर सस्ती हो गईं सारी SUVs

कंपनी ने Astor, Hector और Gloster की कीमतें तत्काल प्रभाव से कम कर दी हैं. अब SUV खरीदने वालों को 54 हजार रुपये से लेकर 3.04 लाख रुपये तक की बचत होगी. साथ ही फाइनेंसिंग ऑफर और फेस्टिव सीजन डिस्काउंट भी मिलेंगे.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 22, 2025, 08:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

54,000 से लेकर 3.04 लाख रुपये का बचाएं, एस्टर, हेक्टर और ग्लॉस्टर सस्ती हो गईं सारी SUVs

GST Rate Cut: GST में कटौती के बाद अब JSW MG मोटर इंडिया ने भी अपनी ICE SUVs (Internal Combustion Engine SUVs) के दाम कम करने का फैसला कर दिया है. सरकार की ओर से GST  रेट्स घटाने के बाद कंपनी ने फायदे को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया है.

कंपनी ने Astor, Hector और Gloster की कीमतें तत्काल प्रभाव से कम कर दी हैं. अब SUV खरीदने वालों को 54 हजार रुपये से लेकर 3.04 लाख रुपये तक की बचत होगी. साथ ही फाइनेंसिंग ऑफर और फेस्टिव सीजन डिस्काउंट भी मिलेंगे.

यह भी पढ़ें : Festive Sale: अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट बुकिंग पर 25% तक की छूट, अकासा एयर ने दी सौगात

Add Zee News as a Preferred Source

फेस्टिव सीजन से पहले डिमांड बढ़ेगी 

कंपनी ने बताया है कि फेस्टिव सीजन से पहले बढ़ती डिमांड को देखते हुए ये कदम ग्राहकों को बेहतर कीमत, ओनरशिप और MG ब्रांड का अनुभव लेने के लिए प्रोत्साहित करता है. MG ग्लॉस्टर ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ के रूप में 350000 रुपये तक का फायदा मिलेगा.

  • एस्टर: 54,000 रुपये तक की छूट
  • हेक्टर: 1.49 लाख रुपये की छूट
  • ग्लोस्टर: 3.04 लाख रुपये की छूट

सरकार ने हाल ही में GST में बड़े सुधारों की घोषणा की है. GST रिफार्म के बाद के बाद टाटा, हुंडई और टोयोटा जैसी प्रमुख वाहन मैन्युफैक्चरर ने अपने वाहनों की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की थी. नए GST स्लैब के तहत 1200 cc पेट्रोल और 1500 cc डीजल तक की कारों और 4 मीटर से छोटी कारों पर अब 18% लगेगा. पहले इन पर 28% GST लगाया जाता था. 1500 cc से ज्याद कैपिसिटी वाली गाड़ियों और 4 मीटर से लंबी गाड़ियों पर अब 40% GST लगेगा.

 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

GST rate Cut

Trending news

जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
Assam News in hindi
जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
Air India Plane crash
अहमदाबाद क्रैश में क्या दबाई जा रही सच्चाई? रडार पर सिविल एविएशन, SC क्या बोला?
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के लोगों को मान सरकार की बड़ी सौगात, सभी को मिलेगा 10 लाख तक का कैशलेस इलाज
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
Fatah-1 Missile
कितनी खतरनाक है पाकिस्तान की Fatah-1 मिसाइल, जिसके अवशेष कश्मीर की डल झील में मिले?
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
Karnataka News
दशहरा एक धर्म का नहीं... मुस्लिम के उद्घाटन पर बवाल तो सिद्धारमैया ने BJP को सुनाया
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
H1B visa
H1B Visa Fee Hike: एच1बी वीजा की फीस बढ़ना भारत के लिए अच्छी खबर, जानिए क्यों
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
Vikramaditya Singh
कौन हैं अमरीन सेखों, जो बनीं हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की नई दुल्हन
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
Air India Express
एयर इंडिया एक्सप्रेस में हड़कंप, यात्री ने उड़ान के बीच कॉकपिट में घुसने की कोशिश
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
kolkata
दुर्गा पूजा पंडाल में दिखा भाषाई प्रेम, 'बांग्ला' को समर्पित थीम ने खींचा सबका ध्यान
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
GST
GST सुधार से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत, स्कूल किट से लेकर अन्य जरूरी उत्पाद सस्ते हुए
;