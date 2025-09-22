54,000 से लेकर 3.04 लाख रुपये का बचाएं, एस्टर, हेक्टर और ग्लॉस्टर सस्ती हो गईं सारी SUVs

GST Rate Cut: GST में कटौती के बाद अब JSW MG मोटर इंडिया ने भी अपनी ICE SUVs (Internal Combustion Engine SUVs) के दाम कम करने का फैसला कर दिया है. सरकार की ओर से GST रेट्स घटाने के बाद कंपनी ने फायदे को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने का फैसला किया है.

कंपनी ने Astor, Hector और Gloster की कीमतें तत्काल प्रभाव से कम कर दी हैं. अब SUV खरीदने वालों को 54 हजार रुपये से लेकर 3.04 लाख रुपये तक की बचत होगी. साथ ही फाइनेंसिंग ऑफर और फेस्टिव सीजन डिस्काउंट भी मिलेंगे.

फेस्टिव सीजन से पहले डिमांड बढ़ेगी

कंपनी ने बताया है कि फेस्टिव सीजन से पहले बढ़ती डिमांड को देखते हुए ये कदम ग्राहकों को बेहतर कीमत, ओनरशिप और MG ब्रांड का अनुभव लेने के लिए प्रोत्साहित करता है. MG ग्लॉस्टर ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ के रूप में 350000 रुपये तक का फायदा मिलेगा.

एस्टर: 54,000 रुपये तक की छूट

हेक्टर: 1.49 लाख रुपये की छूट

ग्लोस्टर: 3.04 लाख रुपये की छूट

सरकार ने हाल ही में GST में बड़े सुधारों की घोषणा की है. GST रिफार्म के बाद के बाद टाटा, हुंडई और टोयोटा जैसी प्रमुख वाहन मैन्युफैक्चरर ने अपने वाहनों की कीमतों में भारी कटौती की घोषणा की थी. नए GST स्लैब के तहत 1200 cc पेट्रोल और 1500 cc डीजल तक की कारों और 4 मीटर से छोटी कारों पर अब 18% लगेगा. पहले इन पर 28% GST लगाया जाता था. 1500 cc से ज्याद कैपिसिटी वाली गाड़ियों और 4 मीटर से लंबी गाड़ियों पर अब 40% GST लगेगा.