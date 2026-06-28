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LPG e-KYC, ITR स्क्रूटनी और GST... ये 3 जरूरी काम जल्दी निपटाएं; वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के एलिजिबल लाभार्थियों और उन उपभोक्ताओं, जिनका सत्यापन अभी लंबित है. उन्हें 30 जून तक आधार आधारित बायोमेट्रिक e-KYC पूरा करना होगा. अगर तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो LPG सिलेंडर की बुकिंग जारी रहेगी. लेकिन, सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आना बंद हो सकती है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 28, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 03:48 PM IST
LPG e-KYC, ITR स्क्रूटनी और GST... ये 3 जरूरी काम जल्दी निपटाएं; वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!
Image Credit: AI/X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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