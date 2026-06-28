LPG e-KYC, ITR स्क्रूटनी और GST... ये 3 जरूरी काम जल्दी निपटाएं; वरना हो सकता है बड़ा नुकसान!

June 30 Deadline : जून महीने का अंत कई अहम वित्तीय और टैक्स संबंधी डेडलाइन के साथ हो रहा है. 30 जून आम लोगों, टैक्सपेयर्स और कारोबारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण तारीख है. इस दिन तक कुछ जरूरी काम पूरे नहीं करने पर सब्सिडी का नुकसान हो सकता है, जबकि कुछ मामलों में आयकर विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किए जा सकते हैं.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के एलिजिबल लाभार्थियों और उन उपभोक्ताओं, जिनका सत्यापन अभी लंबित है. उन्हें 30 जून तक आधार आधारित बायोमेट्रिक e-KYC पूरा करना होगा. अगर तय समय तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो LPG सिलेंडर की बुकिंग जारी रहेगी. लेकिन, सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आना बंद हो सकती है. हालांकि, जिन उपभोक्ताओं ने इस वित्त वर्ष में पहले ही e-KYC करा लिया है या जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी नहीं हैं. उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया कराने की आवश्यकता नहीं है.
वित्त वर्ष 2025-26 का आयकर रिटर्न दाखिल कर चुके करदाताओं के लिए भी 30 जून महत्वपूर्ण है. आयकर विभाग इसी दिन तक आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत स्क्रूटनी नोटिस जारी कर सकता है. अगर ITR, फॉर्म 26AS, AIS, TIS, बैंक रिकॉर्ड या अन्य वित्तीय दस्तावेजों में कोई गड़बड़ी या जानकारी का मेल नहीं मिलता है, तो रिटर्न जांच के लिए चुना जा सकता है.
30 जून वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही का अंतिम दिन भी है. ऐसे में कारोबारियों को जुलाई में दाखिल होने वाले GST, TDS और TCS रिटर्न की तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए. विशेषज्ञों के अनुसार, समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए कंपनियों को अपने बही-खाते, टैक्स रिकॉर्ड और अन्य जरूरी दस्तावेज पहले से अपडेट कर लेने चाहिए.
अगर आप LPG सब्सिडी के पात्र हैं. आयकर रिटर्न दाखिल कर चुके हैं या किसी व्यवसाय से जुड़े हैं, तो 30 जून से पहले इन सभी जरूरी कामों को पूरा कर लें. समय पर अनुपालन करने से आर्थिक नुकसान और भविष्य की कानूनी परेशानियों से बचा जा सकता है.