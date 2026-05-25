सिर्फ ₹2 लाख के निवेश पर मिलेगा ₹90,000 का रिटर्न! पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम बना रही लोगों को मालामाल

Post Office TD Scheme: अगर आप अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और जोखिम से दूर रहना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट (TD) स्कीम आपके लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन साबित हो सकती है. खास बात यह है कि इस सरकारी योजना में निवेश पर आकर्षक ब्याज मिलता है और आपका पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहता है. मौजूदा समय में 5 साल की TD स्कीम पर करीब 7.5 फीसदी सालाना ब्याज दिया जा रहा है, जो कई सरकारी बैंकों की एफडी से भी बेहतर माना जा रहा है.

आज बाजार में निवेश के कई साधन मौजूद हैं. लेकिन, जिन लोगों की प्राथमिकता सुरक्षित और स्थिर रिटर्न होती है. उनके बीच पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम काफी लोकप्रिय हैं. सरकार की गारंटी होने की वजह से इसमें निवेशकों को जोखिम की चिंता नहीं रहती.

क्या है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम?

पोस्ट ऑफिस TD स्कीम एक फिक्स्ड निवेश योजना है, जिसमें तय अवधि के लिए पैसा जमा किया जाता है और उस पर निश्चित ब्याज मिलता है. इसमें अलग-अलग अवधि के हिसाब से ब्याज दरें तय की गई हैं.

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1 साल की TD पर 6.9% ब्याज

2 साल की TD पर 7% ब्याज

3 साल की TD पर 7% ब्याज

5 साल की TD पर 7.5% ब्याज

इन सभी विकल्पों में 5 साल वाली योजना सबसे ज्यादा रिटर्न देती है. अगर कोई व्यक्ति इसमें 2 लाख रुपये निवेश करता है, तो मैच्योरिटी तक उसे लगभग 90 हजार रुपये तक ब्याज मिल सकता है.

निवेश से जुड़ी अहम बातें

इस योजना में निवेश की शुरुआत केवल 1,000 रुपये से की जा सकती है. अच्छी बात यह है कि इसमें निवेश की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है. यानी आप अपनी क्षमता के अनुसार बड़ी रकम भी जमा कर सकते हैं. इसके अलावा, 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों के नाम पर भी खाता खोला जा सकता है. निवेशक सिंगल या ज्वाइंट अकाउंट दोनों तरह से खाता खुलवा सकते हैं.