डाक सर्विस में आएगी क्रांति, 24-48 घंटे में होगी डिलीवरी, India Post पर सिंधिया का बड़ा ऐलान

 सिंधिया ने कहा कि स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 समय पर भरोसेमंद और तेज डिलीवरी का एक नया स्टैंडर्ड तय करेंगे. मैं दो नए प्रोडक्ट ला रहा हूं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 10, 2026, 11:05 PM IST
Two New India Post services : केंद्रीय संचार मंत्री और गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को शिवपुरी जिले के पिछोर में इंडिया पोस्ट की दो नई सर्विस, स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 की घोषणा की है. ये दोनों सर्विस 24 और 48 घंटे के भीतर डिलीवरी को सुनिश्चित करेंगी. एक स्थानीय कार्यक्रम के माध्यम से की गई इस घोषणा को डाक सर्विस के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

 एक नया स्टैंडर्ड तय करेंगी ये सर्विस

इस कार्यक्रम के मौके पर सिंधिया ने कहा कि स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 समय पर भरोसेमंद और तेज डिलीवरी का एक नया स्टैंडर्ड तय करेंगे. मैं दो नए प्रोडक्ट ला रहा हूं. एक को स्पीड पोस्ट 24 कहा जाएगा. ये आपका स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट 24 घंटे के भीतर आपके घर पहुंचा देगा. दूसरा स्पीड पोस्ट 48 है. ये  48 घंटे के भीतर डॉक्यूमेंट आपके घर पहुंचा देगा. दरअसल, इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने 2 लाख रुपये की लागत से रिनोवेट किए गए पिछोर सब-ऑफिस का उद्घाटन किया और 1 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से प्रस्तावित नए सब-ऑफिस भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया.

'जन-जन तक पहुंचेगी सर्विस' 

सोशल मीडिया प्लेटफार्म X पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा कि अब बैंकिंग से लेकर ई-सेवाओं की सुविधा सीधे पिछोर के जन-जन तक पहुंचेगी. शिवपुरी जिले के पिछोर में आज @IndiaPostOffice के नवीनीकृत आधुनिक उप-डाकघर का उद्घाटन कर क्षेत्रवासियों को समर्पित किया और साथ ही ₹1.11 करोड़ की लागत से बनने वाले नए उप-डाकघर भवन का शिलान्यास एवं भूमिपूजन भी किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया और ‘विकसित भारत’ के संकल्प को साकार करते हुए यह केंद्र शहरी व क्षेत्रीय विकास के बीच सेतु की भूमिका निभाएगा और पिछोर को व्यापार, संचार एवं डिजिटल सेवाओं की नई धुरी प्रदान करेगा.

 

 'टेलीकॉम सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे'

इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये दोनों बड़ी घोषणाएं कीं. 29 दिसंबर 2025 को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि दूरसंचार विभाग (DoT) ने नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी (NCCS) के माध्यम से स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े सुधार किए हैं. उन्होंने कहा, 'ये बड़े सुधार टेलीकॉम सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे, कंप्लायंस का बोझ कम करेंगे. इंडस्ट्री के सस्टेनेबल विकास को सक्षम बनाएंगे और पीएम मोदी के मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को मजबूत करेंगे.' 

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा

India Post services

