सिनेमा लवर्स को लगा झटका, मूवी टिकट पर 2 प्रतिशत सेस लगाएगी कर्नाटक सरकार

Cess on Movie Tickets: कर्नाटक सरकार ने तथाकथित सिने और कल्चरल एक्टिविस्ट्स के वेलफेयर प्रोग्राम को फाइनेंस करने के लिए सिनेमा टिकट और टेलीविजन एंटरटेनमेंट चैनल सब्सक्रिप्शन पर 2 प्रतिशत सेस लगाने का प्रस्ताव दिया है. PTI ने शुक्रवार को राज्य के लेबर डिपार्टमेंट द्वारा जारी मसौदा नियमों का हवाला देते हुए ये जानकारी दी है. इस योजना के लिए फंड जुटाने हेतु, विधेयक में मल्टीप्लेक्स सहित सभी सिनेमाघरों में फिल्म टिकटों और टेलीविजन मनोरंजन चैनलों के सब्सक्रिप्शन सर्विस पर 1-2 प्रतिशत सेस लगाने का प्रस्ताव है.

कल्चरल एक्टिविस्ट्स का समर्थन

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि कर्नाटक सिने और कल्चरल एक्टिविस्ट्स (वेलफेयर) अधिनियम, 2024 के तहत तैयार किए गए मसौदा नियमों में राज्य के सिने और कल्चरल एक्टिविस्ट्स ( के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रमों के समर्थन के लिए एक कल्याण बोर्ड और एक समर्पित कोष के गठन का प्रस्ताव है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें : बंद होंगे Starbucks के सैकड़ों स्‍टोर, क्‍यों हो रहा री-स्‍ट्रक्‍चर‍िंग का प्‍लान?

कर्नाटक सरकार का यूटर्न

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस नए नियम पर रोक लगा दी थी जिसमें मूवी टिकट की कीमत 200 रुपये से ज्यादा नहीं होनी थी. कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कर्नाटक सिनेमा (रेगुलेशन) (अमेंडमेंट) कानून बनाया था. इस कानून के तहत मल्टीप्लेक्स समेत राज्य के सभी सिनेमाघरों में, सभी भाषाओं की फिल्मों के टिकट की अधिकतम कीमत टैक्स छोड़कर 200 रुपये तय की गई थी. लेकिन इस फैसले पर अदालत ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी थी, इस मामले में मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फिल्म प्रोड्यूसर्स और बड़े सिनेमाघरों के संचालक जैसे पीवीआर और आईनोक्स के शेयर होल्डर्स ने याचिका डाली थी.

कौन हैं सिने एक्टिविस्ट?

लेजिस्लेशन के मुताबिक, सिनेमा और कल्चरल एक्टिविस्ट फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो कलाकार के रूप में हो (जैसे अभिनेता, संगीतकार, या डांसर) या किसी भी प्रकार का काम ( स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैन्युअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल , आर्टिस्टिक) काम करता हो.