बेंगलुरु के बाहर बनेगी नई IT सिटी! DK शिवकुमार ने बताया क्या है कर्नाटक सरकार का प्लान?

New IT City : कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार बिददी में एक नई IT सिटी बनाने की योजना बना रही है. उन्होंने कहा है कि कई देशों के लीडर्स ने बेंगलुरु में अरबों डॉलर का निवेश करने में रुचि दिखाई है. बिददी, बेंगलुरु-माइसूूर एक्सप्रेसवे पर स्थित है. कर्नाटक सरकार के 'ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप, (GBIT) प्रोजेक्ट का हिस्सा भी होगी.

60 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

बेंगलुरु टेक समिट 2025 के पहले बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कई देशों के प्रतिनिधि मुझसे मिलते रहते हैं. वे बेंगलुरु में निवेश करने को लेकर उत्साहित हैं और हम उनके निवेश को हर संभव तरीके से समर्थन दे रहे हैं. इस साल बेंगलुरु टेक समिट 2025 में 60 देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं.

शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक की ताकत इसके कुशल श्रमिकों और बढ़ते स्टार्ट-अप कल्चर में है. यहां के लोकल टैलेंट, इनोवेशन, तकनीकी क्षेत्र और स्टार्ट-अप्स कर्नाटक को सही तरीके से प्रोत्साहित करने पर एक नई दिशा में ले जाएंगे. मैं हमेशा युवाओं से वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अपील करता हूं. हम हमेशा उन लोगों का समर्थन करेंगे जो कर्नाटक में अवसरों की तलाश में आते हैं.

बेंगलुरु में 25 लाख आईटी प्रोफेशनल्स का टैलेंट पूल

उन्होंने आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे और Keonics प्रमुख शरथ बच्छे गौड़ा की सराहना करते हुए बताया कि बेंगलुरु के 25 लाख आईटी प्रोफेशनल्स का टैलेंट पूल कहीं और नहीं मिलता. टेक समिट अगले तीन दिनों तक आईटी के भविष्य पर चर्चा करेगा. शिवकुमार ने बेंगलुरु में हाल ही में किए गए सड़क मरम्मत कार्यों की सराहना करने वाली कंपनियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'प्रशंसा और आलोचना दोनों का स्वागत करते हैं. हमारी प्राथमिकता हमेशा जनता की सेवा करना है.'