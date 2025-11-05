Nandini Ghee Rate: कर्नाटक के पसंदीदा डेयरी ब्रांड नंदिनी ने अपनी घी की कीमत में इजाफा कर द‍िया है. कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) ने घी की कीमत में 90 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है. अभी घी की पुरानी कीमत 610 रुपये थी. इस बढ़ोतरी के बाद अब घी बढ़कर 700 रुपये क‍िलो हो गया. डेयरी की तरफ से नई दर को 5 नवंबर 2025 से लागू कर द‍िया गया है. आपको बता दें नंदिनी कर्नाटक का पसंदीदा डेयरी ब्रांड है. इसे दूध, घी और अन्य प्रोडक्‍ट के ल‍िए जाना जाता है. राज्यभर में लाखों लोग इसे यूज करते हैं.

लोगों के घरेलू बजट पर पड़ेगा असर

प‍िछले द‍िनों जीएसटी र‍िफॉर्म के तहत जरूरी वस्तुओं पर छूट मिली थी. इसकी खुशी मनाते हुए ग्राहकों को कुछ ही समय हुआ है, लेक‍िन अब घी की कीमत में इजाफा होने का असर फ‍िर से लोगों के घरेलू बजट पर असर पड़ेगा. केएमएफ (KMF) की तरफ से यह साफ क‍िया गया क‍ि बाकी नंदिनी प्रोडक्‍ट जैसे दूध और दही की कीमतें वही रहेंगी. इनकी कीमत में क‍िसी तरह का बदलाव नहीं क‍िया गया. डेयरी की तरफ से केवल घी की कीमत में इजाफा क‍िया गया है.

ग्‍लोबल लेवल पर घी और मक्खन महंगा

केएमएफ अधिकारियों की तरफ से कहा गया क‍ि यह फैसला मजबूरी में लिया गया है. बंगलुरू अर्बन, रूरल एंड रमानगरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स सोसाइटीज यूनियन लिमिटेड (बामुल) के चेयरमैन डीके सुरेश ने बताया क‍ि कीमत में बढ़ोतरी का कारण ग्‍लोबल लेवल पर घी और मक्खन के रेट में इजाफा होना है. उन्होंने बताया हम रोजाना 95 लाख से एक करोड़ लीटर दूध का प्रोडक्‍शन कर रहे हैं. लेकिन महज 50 लाख लीटर ही बिक पाता है.

4 रुपये प्रति लीटर का प्रोत्साहन म‍िल रहा

सरकार की तरफ से 50 लाख लीटर पर 4 रुपये प्रति लीटर का प्रोत्साहन दिया जाता है. लेकिन बाकी दूध भी खरीदना पड़ता है और 4 रुपये देने पड़ते हैं. इससे हमें नुकसान हो रहा है. डीके सुरेश ने कहा क‍ि देशभर में मक्खन और घी की कमी है. हमारी कीमतें सबसे कम थीं. बढ़ोतरी के बाद भी हमारे प्रोडक्‍ट दूसरे ब्रांड के मुकाबले सस्‍ते हैं. कई ब्रांड का घी 800-900 रुपये क‍िलो में बिकता है. हम दूध कलेक्‍शन से घी बनाने तक 100% क्‍वाल‍िटी रखते हैं. बाजार में अभी भी नंदिनी सबसे किफायती है.

आपको बता दें कुछ महीने पहले जीएसटी कटौती पर नंद‍िनी के घी की कीमत 650 रुपये से घटाकर 610 रुपये की गई थी. लेक‍िन अब फ‍िर से कीमत में बढ़ोतरी के बाद 1000 एमएल का पैक 700 रुपये का हो गया है. प‍िछले द‍िनों मुख्यमंत्री सिद्धारामैया ने सभी विभागों को निर्देश दिया क‍ि सरकारी मीटिंग्स और कार्यक्रमों में केएमएफ के नंदिनी प्रोडक्‍ट जरूरी रूप से इस्तेमाल करें. यह फैसला किसानों को समर्थन देने के लिए है.