Karur Vysya Bank Account: करूर वैश्‍य बैंक (KVB) ने कैपिटल गेंस अकाउंट स्कीम (CGAS) को शुरू करने का बड़ा ऐलान क‍िया है. वित्त मंत्रालय की तरफ से मंजूरी के बाद यह सर्व‍िस तुरंत प्रभाव से उपलब्ध है. बैंक की तरफ से पेश की जा रही यह स्‍कीम उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो प्रॉपर्टी, जमीन या शेयर बेचकर म‍िलने वाले पैसे को टैक्स बचाते हुए सेफ रखना चाहते हैं. यह एक खास तरह का बैंक अकाउंट है, जिसे लोगों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUFs) के लिए बनाया गया है.

इस तरह म‍िल जाती है टैक्‍स से छूट

आप जब घर, प्लॉट या शेयर जैसे एसेट बेचते हैं तो उससे होने वाली कमाई (कैपिटल गेन) पर टैक्स लगता है. लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत यद‍ि आप इन पैसों को तय समय के अंदर नया एसेट (जैसे नया घर) खरीदने या बनाने में इनवेस्‍ट कर देते हैं तो आपको टैक्‍स से छूट मिल जाती है. लेक‍िन प्रॉब्‍लम उस समय होती है, जब आपको नया निवेश ढूंढने में समय लग जाता है और ITR फाइल करने की डेडलाइन निकल जाती है. ऐसे में इस तरह का अकाउंट काम आता है.

यहां पैसा जमा करने पर बरकरार रहेगी टैक्स छूट

इस अकाउंट में आप प्रॉपर्टी बेचने के बाद म‍िलने वाले पैसे को जमा कर सकते हैं. जी हां, इतना ही नहीं यहां पैसा जमा करने से आपको म‍िलने वाली टैक्स छूट बरकरार रहेगी और बैंक आपको ब्याज भी देगा. आप जल्दबाजी में गलत इनवेस्‍टमेंट करने से भी दूर रहेंगे. इसमें दो तरह के अकाउंट द‍िये गए हैं. कस्‍टमर अपनी जरूरत के हिसाब से दो ऑप्शन स‍िलेक्‍ट कर सकते हैं-

दो तरह के अकाउंट पर म‍िलेगी सुव‍िधा

इसमें पहला सेविंग्स अकाउंट है. यह खाता तब बेस्ट है जब आप पैसों को थोड़ा-थोड़ा निकालकर नया घर बनाने या खरीदने में यूज करना चाहते हैं. इससे आप जरूरत के अनुसार पैसा निकाल सकते हैं. दूसरा टर्म डिपॉजिट अकाउंट है, इसमें आप फिक्स्ड टाइम के लिए पैसों को जमा कर सकते हैं. इसमें आप कम्युलेटिव (ब्याज जोड़कर) या नॉन-कम्युलेटिव (मासिक / तिमाही ब्याज) ऑप्शन स‍िलेक्‍ट कर सकते हैं. तय समय पर आपको पूरा पैसा और ब्याज मिलेगा.

कहां और कैसे म‍िलेगी सुव‍िधा?

यह सुविधा करूर वैश्‍य बैंक (KVB) की सभी नॉन-रूरल ब्रांच में उपलब्ध है. अकाउंट खोलना और चलाना न‍ियमों के अनुसार काफी आसान है. पैसे ट्रांसफर करने के लिए UPI, NEFT और RTGS जैसी डिजिटल सर्व‍िस हैं. बैंक के एमडी और सीईओ बी. रमेश बाबू ने कहा, ''इस स्कीम के जर‍िये हम कस्‍टमर को टैक्स प्लानिंग में मदद देना चाहते हैं. आजकल एसेट बिक्री तेजी से हो रही है. यह सुव‍िधा कस्‍टमर को टैक्स से जुड़े न‍ियमों का पालन करते हुए सही निवेश करने का फैसला करने में मदद करती है.''