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Hindi Newsबिजनेस₹730 में कश्मीर सफर! वंदे भारत बनी जम्मू-श्रीनगर की सबसे सस्ती और शानदार सवारी

₹730 में कश्मीर सफर! वंदे भारत बनी जम्मू-श्रीनगर की सबसे सस्ती और शानदार सवारी

वंदे भारत ट्रेन मात्र ₹730 (कैटरिंग शुल्क अलग) में यात्रियों को जम्मू से श्रीनगर तक का सफर करा रही है. करीब 4 घंटे 45 मिनट में यह ट्रेन जम्मू से श्रीनगर की दूरी तय करती है, जो सड़क मार्ग के मुकाबले न सिर्फ तेज है बल्कि पूरी तरह आरामदायक और थकान-रहित अनुभव भी देती है.

Written By  Rajat Vohra|Edited By: Gaurav Singh|Last Updated: May 04, 2026, 09:17 PM IST
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₹730 में कश्मीर सफर! वंदे भारत बनी जम्मू-श्रीनगर की सबसे सस्ती और शानदार सवारी

Vande Bharat Train : जम्मू-कश्मीर की वादियों के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रही है. जहां एक ओर हवाई यात्रा का किराया ₹4,000 से ₹6,000 तक पहुंच चुका है. वहीं, वंदे भारत ट्रेन मात्र ₹730 (कैटरिंग शुल्क अलग) में यात्रियों को जम्मू से श्रीनगर तक का सफर करा रही है. करीब 4 घंटे 45 मिनट में यह ट्रेन जम्मू से श्रीनगर की दूरी तय करती है, जो सड़क मार्ग के मुकाबले न सिर्फ तेज है बल्कि पूरी तरह आरामदायक और थकान-रहित अनुभव भी देती है.

यात्रियों की पहली पसंद बनी वंदे भारत

आधुनिक सुविधाओं से लैस इस ट्रेन में GPS आधारित सूचना प्रणाली, शानदार इंटीरियर और एयरलाइन जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. यही वजह है कि पर्यटक और स्थानीय लोग दोनों ही इसे अपनी पहली पसंद बना रहे हैं.

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महंगे हवाई किराए पर भारी

जहां फ्लाइट्स का किराया आसमान छू रहा है, वहीं वंदे भारत आम लोगों के लिए एक किफायती विकल्प बनकर उभरी है. कम बजट में तेज और सुरक्षित यात्रा का यह विकल्प जम्मू-कश्मीर में पर्यटन और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है.

कश्मीरी स्वाद का आनंद

  • ट्रेन में यात्रियों के लिए खास शाकाहारी कश्मीरी व्यंजन भी उपलब्ध हैं, जिन्हें IRCTC द्वारा तैयार किया गया है

  • टिकट बुकिंग के समय यात्री 'No Food' विकल्प चुन सकते हैं

  • जरूरत पड़ने पर ट्रेन में ऑनबोर्ड खाना खरीदने की सुविधा भी उपलब्ध है

रिकॉर्ड तोड़ यात्रियों की संख्या

  • पहले दिन: करीब 3,925 यात्री

  • दूसरे दिन (3 मई): 5,000 से ज्यादा यात्री

  • आने वाले दिनों में इस ट्रेन की 100% ऑक्यूपेंसी तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है

आम जनता के लिए वरदान

जम्मू-श्रीनगर जैसे कठिन मार्ग पर वंदे भारत ट्रेन ने यात्रा को आसान, सस्ता और आरामदायक बना दिया है। यह सेवा न सिर्फ यात्रियों के समय और पैसे की बचत कर रही है, बल्कि पूरे क्षेत्र में विकास और पर्यटन को भी नई गति दे रही है.

 

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Rajat Vohra

रजत वोहरा पिछले 3 सालों से जम्मू ब्यूरो में कार्यरत हैं. वर्ष 2018 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए रजत ने विशेष रूप से डिफेंस और राजनीति से जुड़ी खबरों को कवर किया है, जो न केवल चुनौती...और पढ़ें

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