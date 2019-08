श्रीनगर से यात्रा करने वालों को मिलेगी यह सहूलियत, एयरलाइन कंपनियों ने किया ऐलान

नई दिल्ली : जम्मू - कश्मीर में हालात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पर्यटकों और अमरनाथ जा रहे श्रद्धालुओं को वापस आने के लिए एडवाइजरी जारी की है. ऐसे में राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ने यात्रियों को राहत देते हुए टिकट कैंसिल कराने पर पूरा पैसा रिफंड करने का एलान किया है.

टिकट कैंसिल करने पर मिलेगा पूरा पैसा

एयर इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यदि कोई यात्री 15 अगस्त के पहले श्रीनगर से अपनी फ्लाइट को कैंसिल कराता है या अपनी यात्रा की तारीख को बदलवाता है तो उससे फ्लाइट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड दिया जाएगा. जबकि तारीख बदलवाने पर कोई अतिरिक्त पैसा नहीं लिया जाएगा.

In view of the current security situation in Srinagar and the Government advisory regarding it, we are providing a full fee waiver on rescheduling/cancellation for all flights to/from Srinagar till Aug 09, 2019. Reach out to us on Twitter, FB or chat at https://t.co/MLOVgXpFO0.

— IndiGo (@IndiGo6E) August 2, 2019