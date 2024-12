आखिरी काम भी पूरा, अब कश्मीर में भी सरपट दौडे़ंगी वंदे भारत एक्सप्रेस; उधमपुर-बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार

Udhampur Srinagar Baramulla Rail Link: नई दिल्ली से सीधे कश्मीर को जोड़ने वाली रेल लाइन का अहम हिस्सा उधमपुर-बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पूरी तरह तैयार हो गया है. कश्मीर में ट्रेन सेवा को और बेहतर बनाने की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि है. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट (USBRL) का ट्रैक वर्क पूरा हो चुका है.

रेल मंत्री ने इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर इसे ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, "उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक पर अंतिम ट्रैक का काम पूरा हो गया है. श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ की तलहटी में स्थित और कटरा को रियासी से जोड़ने वाली 3.2 किमी लंबी सुरंग टी-33 के लिए गिट्टी-रहित ट्रैक का काम आज 02:00 बजे सफलतापूर्वक पूरा हो गया."

जनवरी 2025 में शुरू होगी वंदे भारत ट्रेन

पिछले ही महीने रेल मंत्री ने यह संकेत दिया था कि इस नई रेल लाइन पर कश्मीर को नई दिल्ली से जोड़ने वाली वंदे भारत ट्रेन संभवतः जनवरी 2025 में शुरू की जाएगी. इससे क्षेत्र में रेल सेवाओं का विस्तार होगा और यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सफर का अनुभव मिलेगा.

इससे पहले फरवरी 2024 में सरकार ने 48.1 किलोमीटर लंबे बनिहाल-खारी-सुंबर-संगलदान खंड को खोल दिया था. इसमें खारी-सुंबर खंड के बीच पड़ने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग भी शामिल थी. इससे बारामूला से बनिहाल होते हुए संगलदान तक ट्रेनें चल सकेंगी.

