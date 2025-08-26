Indian Railways Cancelled Train List: अगर आपका भी हाल-फ‍िलहाल में वैष्‍णो देवी दर्शन के ल‍िए जाने का प्‍लान है तो यह खबर आपके ल‍िए है. जी हां, जम्मू में प‍िछले चार द‍िन से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्तर रेलवे ने 10 से ज्‍यादा ट्रेनों को रद्द कर द‍िया है. ट्रेनों के रद्द क‍िये जाने से वैष्‍णो देवी या रास्‍ते में कही और जाने वाले श्रद्धालुओं पर असर पड़ेगा. रेवले की तरफ से कैंस‍िल की गई ट्रेनों में कटरा-नई दिल्ली वंदे भारत एक्‍सप्रेस (22440), कटरा-नई दिल्ली श्री शक्ति एक्सप्रेस (22462), कटरा-दिल्ली सराय रोहिल्ला एसी एक्सप्रेस और कटरा-ऋषिकेश हेमकुंड एक्सप्रेस (14610) शामिल हैं.

तकनीकी टीम के साथ पठानकोट में उपस्थित

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक जम्मू तकनीकी टीम के साथ पठानकोट में उपस्थित हैं. अध‍िकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. जम्‍मू में भारी बार‍िश के कारण तवी और चिनाब जैसी नदियां खतरे के निशान के पास या उससे ऊपर बह रही हैं. इससे जम्मू शहर और आसपास के निचले इलाकों में पानी भर गया है. कई सड़कें डूब गई हैं. डोडा में बारिश से जुड़ी अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई है.

जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे पर ट्रैफ‍िक रोका

भारी बारिश के चलते लैंडस्‍लाड‍िंग से कई अहम सड़कें बंद हो गई हैं. ज‍िन रोड को बंद क‍िया गया है, उनमें जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाइवे भी शामिल है. मंगलवार सुबह इस 250 किलोमीटर लंबे हाइवे पर ट्रैफ‍िक रोक द‍िया गया. रामबन जिले के चंद्रकोट, केला मोड़ और पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटनाएं सामने आईं हैं. इससे पहले कटरा में अर्धकुवारी स्थित इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास लैंडस्‍लाइड‍िंग में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 14 अन्य लोग घायल हुए हैं.

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार मौके पर बचाव कार्य जारी है. कुछ घायलों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के ल‍िए ले जाया गया है.