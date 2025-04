कश्मीर में फंसे टूरिस्टों को निकालने के लिए रेलवे का बड़ा फैसला, कटरा से नई दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

Katra To New Delhi Special Train: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय रेलवे ने जम्मू के कटरा से नई दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. ताकि जो लोग अपनी ट्रिप खत्म कर वापस अपना घर लौटना चाहते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो. रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे आज यानी बुधवार को रात 9:20 बजे कटरा से नई दिल्ली के लिए एक स्पेशल अनारक्षित ट्रेन चलाएगा.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू के कई इलाकों में मौजूद सैलानी अपने शहर वापस लौटना चाहते हैं. उत्तरी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा है कि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हमने सभी यात्रियों के लिए तुरंत एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है, जिससे वे अपने घर लौट सकें.

In view of the #PahalgamTerrorAttack incident, @RailwayNorthern has decided to run one-way special train between Shri Mata Vaishno Devi Katra - New Delhi tonight i.e. on 23.04.2025, for the convenience of the rail passengers and to clear extra rush from #JammuAndKashmir.… pic.twitter.com/9iVRKS10zE

— All India Radio News (@airnewsalerts) April 23, 2025