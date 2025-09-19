Kaynes Technology Stock Crash: इस कंपनी के CEO ने दिया इस्तीफा, 4% टूट गया स्टॉक
Kaynes Technology Stock Crash: इस कंपनी के CEO ने दिया इस्तीफा, 4% टूट गया स्टॉक

Kaynes Tech के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जयराम संपत ने कहा है कि CEO राजेश शर्मा ने लगभग 4 सालों की सर्विस के बाद निजी कारणों से इस्तीफा दिया है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 19, 2025, 01:16 PM IST
Stock Crash : Kaynes Technology के CEO राजेश शर्मा ने निजी कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है. कंपनी ने बताया कि  कि राजेश शर्मा का इस्तीफा 31 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा. इस खबर के बाद से Kaynes Tech के शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखी गई है. कंपनी का स्टॉक 221 प्वाइंट से ज्यादा गिरकर 7,006.50 रुपये पर कारोबार कर रहा है. NSE पर शेयर 4.78% गिरकर ₹6,882 पर आ  गया है.

कंपनी ने क्या कहा?

Kaynes Tech के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जयराम संपत ने कहा है कि CEO राजेश शर्मा ने लगभग 4 सालों की सर्विस के बाद निजी कारणों से इस्तीफा दिया है. राजेश शर्मा का इस्तीफा 31 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होगा. उन्होंने बेंगलुरु ट्रांसफर होने का प्लान किया था, लेकिन ये उनका निजी फैसला था.

यह भी पढ़ें : Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट, जानें प्रमुख शहरों का भाव

 

शानदार रिटर्न 

कंपनी के शेयरों ने अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. आंकड़े बताते हैं कि पिछले छह महीनों में शेयर की वैल्यू लगभग 54% और पिछले 30 दिनों में लगभग 12.5% ​​बढ़ी है. पिछले 12 महीनों में, शेयर की वैल्यू लगभग 30% बढ़ी है.

क्या काम करती है कंपनी?

 Kaynes Technology एंड-टू-एंड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) ) सॉलूशन्स-इनेबल्ड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर है. ये ऑटोमोटिव, औद्योगिक, एयरोस्पेस और रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु, चिकित्सा, रेलवे, IoT/सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत कंपनियों के लिएकॉन्सेप्चुअल डिजाइन, इंजीनियरिंग,  इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लाइफ साइकिल सपोर्ट पर काम करती है. 

Kaynes Technology

