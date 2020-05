Kent ने घरेलू मेड के साथ भेदभाव पर बनाए विज्ञापन को लिया वापस, मांगी माफी

नई दिल्लीः वाटर प्यूरीफायर बनाने वाले देश के प्रमुख ब्रांड केंट आरओ ने अपने ‘आटा और ब्रेड मेकर’ के विज्ञापन को बुधवार को वापस ले लिया. घरेलू सहायिकाओं के प्रति श्रेणीगत भेदभाव और स्त्री द्वेषी होने के चलते कंपनी को अपने इस विज्ञापन के लिए भारी विरोध का सामना करना पड़ा था.

नोएडा की केंट आरओ ने अपने नए उत्पाद में घरेलू सहायिकों के आटा गूंथने के प्रति सावधान रहने की चेतावनी दी थी. विज्ञापन में कंपनी ने दावा किया था, ‘‘उसके (घरेलू सहायिका के) हाथ संक्रमित भी हो सकते हैं.’’ इसके स्थान पर कंपनी ने उसके नए उत्पाद को उपयोग करने की सलाह दी थी.

चेयरमैन ने मांगी माफी

कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक महेश गुप्ता ने ‘लोगों की भावनाओं को ठेस’ पहुंचने पर खेद जताया और आधिकारिक तौर पर माफी भी मांगी है. उन्होंने कहा, ‘‘सोशल मीडिया पर हमारे नए उत्पाद केंट आटा और ब्रेड मेकर के हालिया विज्ञापन ने गलत संदेश दिया है, इसलिए हम इसे तत्काल वापस ले रहे हैं. हमें इस घटना पर खेद है और इसके लिए हम सबसे माफी मांगते हैं विशेषकर इससे जिनकी भावनाएं आहत हुईं हैं.’’

Please accept our sincere apologies for having published the Ad of Kent Atta & Bread Maker. It was unintentional but wrongly communicated and it has been withdrawn. We support and respect all sections of the society.

Mahesh Gupta, Chairman

— Kent RO (@KentROSystems) May 27, 2020