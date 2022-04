Fares Hike: महंगाई का तगड़ा झटका! 1 मई से बस, ऑटो का किराया होगा महंगा, केरल सरकार ने किया ऐलान

Fares Hike: महंगाई का तगड़ा झटका! 1 मई से बस, ऑटो का किराया होगा महंगा, केरल सरकार ने किया ऐलान

Fares To Be Hiked From 1 May: डीजल और सीएनजी की कीमतों में पिछले एक महीने के भीतर बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है. ऐसे में अब इसका असर चौतरफा दिखने लगा है. ऑल, उबर के बाद अब सरकार ने भी बस, ऑटो, टैक्सी समेत सभी सार्वजनिक वाहनों का किराया बढ़ा दिया है.