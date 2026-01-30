Advertisement
trendingNow13091692
Hindi NewsबिजनेसNew Rules: 1 फरवरी से लागू होंगे ये बड़े बदलाव, शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब और घर के बजट तक पड़ेगा सीधा असर?

New Rules: 1 फरवरी से लागू होंगे ये बड़े बदलाव, शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब और घर के बजट तक पड़ेगा सीधा असर?

एक फरवरी को सिर्फ बजट ही नहीं, बल्कि FASTag, पैन कार्ड, LPG और सिगरेट के दाम भी बढ़ सकते हैं. आइए आपको बताते हैं कि 1 फरवरी से कौन-कौन से जरूरी बदलाव होने वाले हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 30, 2026, 05:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

New Rules: 1 फरवरी से लागू होंगे ये बड़े बदलाव, शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब और घर के बजट तक पड़ेगा सीधा असर?

Key Changes From February 1 : फरवरी शुरू होने वाला है और ये कई जरूरी बदलाव लाएगा. जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे. टैक्स से लेकर गैस सिलेंडर तक, स्टॉक मार्केट से लेकर किसानों तक 1 फरवरी 2026 से कई नियम और कीमतें बदल जाएंगी. घर के बजट, इन्वेस्टमेंट और रोजाना के खर्चों की प्लानिंग के लिए इन बदलावों को समझना जरूरी है. इसके साथ ही 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट पेश करेंगी. ये उनका लगातार नौवां बजट होगा. अभी नई टैक्स सिस्टम के तहत 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री है. लेकिन अब लोग पुराने और नए टैक्स कानूनों के बीच का अंतर जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सा अधिक फायदेमंद होगा.

FASTag अपडेट

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने घोषणा की है कि FASTag के लिए KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा. 1 फरवरी से FASTag एक्टिवेट करने के बाद किसी एक्स्ट्रा KYC वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी. FASTag जारी करने वाले बैंक, गाड़ी की जानकारी वेरिफाई करने की पूरी जिम्मेदारी लेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

बजट के दिन स्टॉक मार्केट खुले रहेंगे

बजट के दिन 1 फरवरी को स्टॉक मार्केट खुले रहेंगे. NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) और BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) अपने रेगुलर समय पर सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगे. बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा. जिससे मार्केट में उतार-चढ़ाव हो सकता है.

ये भी पढ़ें : इनकम टैक्स में छूट का दायरा कितना बढ़ेगा, बजट 2026 से एक्सपर्ट को कितनी उम्मीद?

नए LPG सिलेंडर की कीमतें

1 फरवरी को नए LPG सिलेंडर की कीमतों की घोषणा होने की संभावना है. तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों के लिए नई दरें तय करेंगी. 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत लंबे समय से ऊपर-नीचे हो रही है. पिछले महीने, इसकी कीमत में 14.50 रुपये की कमी की गई थी. नई कीमतों से पता चलेगा कि किचन का खर्च बढ़ेगा या घटेगा.

CNG, PNG और एविएशन फ्यूल की कीमतों में बदलाव

1 फरवरी से CNG, PNG और एविएशन फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव होने की संभावना है. बजट 1 फरवरी को आएगा. इस बात की संभावना है कि CNG, PNG और एविएशन फ्यूल की कीमतों में बदलाव की घोषणा 1 फरवरी को की जा सकती है. अगर CNG और PNG की कीमतें बढ़ती हैं, तो घरेलू और यात्रा खर्च बढ़ सकता है. एविएशन फ्यूल की कीमतों में बदलाव से हवाई किराया बढ़ या घट सकता है.

ये भी पढ़ें : सरकारी कंपनी के ल‍िए लागू होगी नई पर‍िभाषा? 51% की बजाय 26% वाला फॉर्मूला समझ‍िए

पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू महंगे होंगे

1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू महंगे होने की संभावना है. सरकार इन प्रोडक्ट्स पर GST, एक्साइज ड्यूटी और सेस सहित अधिक टैक्स लगा रही है. पान मसाला पर एडिशनल स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित टैक्स भी लगाए जाएंगे.

आपकी जेब पर असर

1 फरवरी, 2026 से होने वाले बदलाव आम नागरिकों के फाइनेंस, खर्च और प्लानिंग पर सीधा असर डालेंगे. बजट, टैक्स, फ्यूल की कीमतें, निवेश और सरकारी योजनाओं में नए अपडेट होंगे.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Key Changes From February 1

Trending news

‘भारत एक राष्ट्र नहीं है’... HC ने दिया चर्चिल, रसेल और रॉबर्ट का हवाला, आखिर क्यों
HC
‘भारत एक राष्ट्र नहीं है’... HC ने दिया चर्चिल, रसेल और रॉबर्ट का हवाला, आखिर क्यों
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
Farmer Burned Alive
तमिलनाडु में पार हुई क्रूरता की हदें, 70 साल के बुजुर्ग किसान को जिंदा जलाया
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
Sunetra Pawar
अजित पवार के निधन के बाद सुनेत्रा पवार बन सकती हैं NCP विधायक दल की नई नेता!
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
Mumbai Taxi Scam
400 मीटर के 18000! टैक्सी ड्राइवर ने US की महिला से वसूली मोटी रकम, हुआ गिरफ्तार
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
Nipah Virus India
‘घबराने की जरूरत नहीं…’ भारत में निपाह पर WHO की नजर, कितने मामले आए सामने?
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य
Telangana NEWS
न्यूजीलैंड के आदिवासियों ने तेलंगाना के मंदिर में किया अनोखा डांस,क्या है हाका नृत्य