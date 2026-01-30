New Rules: 1 फरवरी से लागू होंगे ये बड़े बदलाव, शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब और घर के बजट तक पड़ेगा सीधा असर?

Key Changes From February 1 : फरवरी शुरू होने वाला है और ये कई जरूरी बदलाव लाएगा. जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालेंगे. टैक्स से लेकर गैस सिलेंडर तक, स्टॉक मार्केट से लेकर किसानों तक 1 फरवरी 2026 से कई नियम और कीमतें बदल जाएंगी. घर के बजट, इन्वेस्टमेंट और रोजाना के खर्चों की प्लानिंग के लिए इन बदलावों को समझना जरूरी है. इसके साथ ही 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट पेश करेंगी. ये उनका लगातार नौवां बजट होगा. अभी नई टैक्स सिस्टम के तहत 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री है. लेकिन अब लोग पुराने और नए टैक्स कानूनों के बीच का अंतर जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि कौन सा अधिक फायदेमंद होगा.

FASTag अपडेट

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने घोषणा की है कि FASTag के लिए KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा. 1 फरवरी से FASTag एक्टिवेट करने के बाद किसी एक्स्ट्रा KYC वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी. FASTag जारी करने वाले बैंक, गाड़ी की जानकारी वेरिफाई करने की पूरी जिम्मेदारी लेंगे.

बजट के दिन स्टॉक मार्केट खुले रहेंगे

बजट के दिन 1 फरवरी को स्टॉक मार्केट खुले रहेंगे. NSE (नेशनल स्टॉक एक्सचेंज) और BSE (बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज) अपने रेगुलर समय पर सुबह 9:15 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक खुलेंगे. बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा. जिससे मार्केट में उतार-चढ़ाव हो सकता है.

नए LPG सिलेंडर की कीमतें

1 फरवरी को नए LPG सिलेंडर की कीमतों की घोषणा होने की संभावना है. तेल कंपनियां घरेलू और कमर्शियल सिलेंडरों के लिए नई दरें तय करेंगी. 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत लंबे समय से ऊपर-नीचे हो रही है. पिछले महीने, इसकी कीमत में 14.50 रुपये की कमी की गई थी. नई कीमतों से पता चलेगा कि किचन का खर्च बढ़ेगा या घटेगा.

CNG, PNG और एविएशन फ्यूल की कीमतों में बदलाव

1 फरवरी से CNG, PNG और एविएशन फ्यूल की कीमतों में भी बदलाव होने की संभावना है. बजट 1 फरवरी को आएगा. इस बात की संभावना है कि CNG, PNG और एविएशन फ्यूल की कीमतों में बदलाव की घोषणा 1 फरवरी को की जा सकती है. अगर CNG और PNG की कीमतें बढ़ती हैं, तो घरेलू और यात्रा खर्च बढ़ सकता है. एविएशन फ्यूल की कीमतों में बदलाव से हवाई किराया बढ़ या घट सकता है.

पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू महंगे होंगे

1 फरवरी से पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू महंगे होने की संभावना है. सरकार इन प्रोडक्ट्स पर GST, एक्साइज ड्यूटी और सेस सहित अधिक टैक्स लगा रही है. पान मसाला पर एडिशनल स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित टैक्स भी लगाए जाएंगे.

आपकी जेब पर असर

1 फरवरी, 2026 से होने वाले बदलाव आम नागरिकों के फाइनेंस, खर्च और प्लानिंग पर सीधा असर डालेंगे. बजट, टैक्स, फ्यूल की कीमतें, निवेश और सरकारी योजनाओं में नए अपडेट होंगे.