₹84825166424 की मेगा डील, साथ आए KFC-Pizza Hut ऑपरेटर्स, McDonald’s-Domino’s से होगी सीधी टक्कर

KFC और Pizza Hut ऑपरेटर्स, Sapphire Foods India और Devyani इंटरनेशनल Yum! Brands के सपोर्ट से 934 मिलियन डॉलर की डील में मर्ज हो रही है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Jan 02, 2026, 07:45 PM IST
 Mega Merger : अगर आप फास्ट फूड पसंद करते हैं तो ये खबर आपके काम की है. देश के फास्ट-फूड इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. KFC और Pizza Hut ऑपरेटर्स, Sapphire Foods India और Devyani इंटरनेशनल Yum! Brands के सपोर्ट से 934 मिलियन डॉलर की डील में मर्ज हो रही है. शेयर-स्वैप एग्रीमेंट के तहत Devyani इंटरनेशनल, Sapphire फूड्स के हर 100 शेयरों के बदले 177 शेयर जारी करेगी, जिससे भारत और विदेशों में 3,000 से अधिक आउटलेट्स वाली एक फास्ट-फूड दिग्गज कंपनी बनेगी. इस कदम का मकसद ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बेहतर बनाना, प्रॉफिटेबिलिटी को मजबूत करना और भारतीय बाजार में कॉम्पिटिशन को बढ़ाना है.

कब तक पूरा होगा मर्जर?

यम! ब्रांड्स की मंजूरी के साथ रेगुलेटरी अप्रूवल मिलने के बाद ये मर्जर 12-15 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस मर्जर से ऑपरेशन के दूसरे पूरे साल से सालाना 210-225 करोड़ रुपये की सिनर्जी मिलने की उम्मीद है. ये नई कंपनी डोमिनोज पिज्जा चलाने वाली जुबिलेंट फूडवर्क्स और मैकडॉनल्ड्स चलाने वाली वेस्टलाइफ फूडवर्ल्ड के साथ मुकाबला करेगी.

सोने में तेजी के बाद क्‍यों बढ़े गोल्‍ड लोन लेने वाले? बैंक क्रेडिट से 10 गुना तेज!

फास्ट-फूड मार्केट पर क्या असर पड़ेगा?

देवयानी इंटरनेशनल के नॉन-एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रवि जयपुरिया के मुताबिक, इस मर्जर से कंपनी को इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करने, एक यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का फायदा उठाने और अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि इससे सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए लगातार वैल्यू क्रिएशन और लॉन्ग-टर्म ग्रोथ होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स का पूरा इंटीग्रेशन मर्जर की प्रभावी तारीख 1 अप्रैल 2026 से 15 से 18 महीनों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है.

मर्जर से क्या होगा फायदा?

गौरव जोगानी के नेतृत्व में JM फाइनेंशियल के एनालिस्ट्स ने देवयानी इंटरनेशनल और सफायर फूड्स के कंबाइंड इक्विटी वैल्यूएशन का अनुमान 38,700 करोड़ रुपये लगाया है. ये उनके मौजूदा कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 26,600 करोड़ रुपये से लगभग 45% अधिक होने की संभावना दिखाता है. इस मर्जर से इकोनॉमीज ऑफ स्केल, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेशन और सप्लाई चेन की एफिशिएंसी में सुधार होगा. ये KFC की पहुंच बढ़ाने, पिज्जा हट को फिर से मजबूत करने और देवयानी के उभरते ब्रांड्स को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मर्जर के साथ देवयानी इंटरनेशनल के पास पूरे भारत में KFC और पिज्जा हट के लिए एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी अधिकार होंगे, साथ ही सफायर की श्रीलंका में अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी भी इसमें शामिल हो जाएगी.

