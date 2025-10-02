Advertisement
इस कंपनी को लगा झटका! सेल में 3% की गिरावट, फेस्टिव सीजन और GST सुधार से उम्मीदें

विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि बिक्री में मामूली गिरावट देखी गई है, लेकिन बाजार में दी गई रियायतें और त्योहारी सीजन की मांग से कंपनी के लिए आगे के महीने बेहतर रहने की संभावना है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 02, 2025, 06:12 AM IST
Kia India sales declines : कार मैन्युफैक्चरर Kia इंडिया (Kia India) ने बुधवार को अपनी सितंबर महीने की बिक्री रिपोर्ट जारी की है. किया इंडिया ने बुधवार को कहा कि सितंबर में उसकी बिक्री 3 प्रतिशत घटकर 22,700 यूनिट रह गई, जबकि पिछले साल इसी महीने में 23,523 यूनिट थी. कंपनी ने बयान में कहा कि हाल ही में लागू किए गए GST सुधारों और खरीदारों को मिलने वाले वित्तीय लाभ ने ग्राहकों की धारणा को मजबूत किया है. इसके अलावा, त्योहारी सीजन की शुरुआत ने प्रोडक्शन पोर्टफोलियो की मांग में बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ाई है.

त्योहारी सीजन में डिमांड 

विशेषज्ञों का कहना है कि हालांकि बिक्री में मामूली गिरावट देखी गई है, लेकिन बाजार में दी गई रियायतें और त्योहारी सीजन की मांग से कंपनी के लिए आगे के महीने बेहतर रहने की संभावना है.

यह भी पढ़ें:  दो श‍िप, चेक बाउंस और कार्गो म‍िस‍िंग, भारत के इस शहर में 325 करोड़ का शिपिंग 'स्कैम'!

भारतीय ऑटो इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति

Kia इंडिया की ये सेल रिपोर्ट भारतीय ऑटो इंडस्ट्री की वर्तमान स्थिति और कंज्यूमर डिमांड का एक स्पष्ट आईना पेश करती है. इससे पता चलता है कि बाजार में सुधार के संकेत हैं और अगर GST लाभ और त्योहारी मांग बनी रहती है, तो आने वाले महीनों में बिक्री में तेजी देखने को मिल सकती है.

कितनी कम हुई थी कीमत?

केंद्र सरकार ने अधिकांश चीजों पर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो-स्लैब GST रेट लागू किये हैं. जबकि सिगरेट, तंबाकू और मीठे पेय जैसे हानिकारक उत्पादों पर 40 प्रतिशत का अलग से अधिक कर लगाया गया था.  Kia ने सॉनेट की कीमत में करीब 1.65 लाख रुपये की कटौती की थी। Kia Syros की कीमत में 1.86 लाख रुपये तक कम किए गए थे. वहीं Seltos की कीमत में 75 हजार रुपये कम किए गए थे. Kia Carens की कीमत में 48 हजार रुपये और Kia Carens Clavis की कीमत में 78 हजार रुपये कम किए गए थे.

