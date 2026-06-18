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Kia Price Hike: Tata Motors के बाद Kia का बड़ा झटका, 1 जुलाई से महंगी होंगी कंपनी की कारें

कंपनी ने जानकारी दी है कि 1 जुलाई 2026 से उसके सभी मॉडलों की कीमतों में अधिकतम 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाएगी.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 18, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:11 PM IST
Kia Price Hike: Tata Motors के बाद Kia का बड़ा झटका, 1 जुलाई से महंगी होंगी कंपनी की कारें
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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