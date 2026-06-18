Kia Price Hike: Tata Motors के बाद Kia का बड़ा झटका, 1 जुलाई से महंगी होंगी कंपनी की कारें

जो ग्राहक Kia की नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं. उनके लिए 1 जुलाई से पहले बुकिंग करना फायदेमंद साबित हो सकता है. कई मामलों में वाहन निर्माता कंपनियां कीमत बढ़ने से पहले की गई बुकिंग पर पुरानी कीमत का लाभ देती हैं, हालांकि यह डीलरशिप और कंपनी की शर्तों पर निर्भर करता है. Kia भारत में अपने लोकप्रिय मॉडलों जैसे Kia Seltos, Kia Sonet, Kia Carens, Kia Syros, Kia Carnival और इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए मजबूत मौजूदगी रखती है. ऐसे में इस प्राइस रिविजन का असर कई सेगमेंट के ग्राहकों पर पड़ सकता है.