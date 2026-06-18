Kia Price Hike: Tata Motors के बाद Kia का बड़ा झटका, 1 जुलाई से महंगी होंगी कंपनी की कारें

Kia Price Hike: अगले महीने से कार खरीदना ग्राहकों के लिए महंगा होने वाला है. टाटा मोटर्स के बाद अब Kia इंडिया ने भी अपनी पूरी मॉडल रेंज की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने जानकारी दी है कि 1 जुलाई 2026 से उसके सभी मॉडलों की कीमतों में अधिकतम 2 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी की जाएगी.
Kia इंडिया के अनुसार बढ़ती इनपुट कॉस्ट, कच्चे माल की कीमतों में इजाफा, सप्लाई चेन से जुड़ी लागत और ऑपरेशनल खर्चों में ग्रोथ के कारण ये फैसला लिया गया है. कंपनी का कहना है कि उसने बढ़ती लागत का असर ग्राहकों तक पहुंचने से रोकने के लिए काफी समय तक अतिरिक्त खर्च खुद वहन किया. लेकिन, मौजूदा परिस्थितियों में सीमित प्राइस रिविजन जरूरी हो गया है.
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि कीमतों में बढ़ोतरी सभी मॉडल्स और वेरिएंट्स पर एक जैसी नहीं होगी. अलग-अलग मॉडल और वेरिएंट के आधार पर नई कीमतें तय की जाएंगी. इसका मतलब है कि कुछ वाहनों पर कम बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि कुछ वेरिएंट्स पर अधिक असर देखने को मिल सकता है. हालांकि, Kia ने अभी यह नहीं बताया है कि किस मॉडल की कीमत में कितनी वृद्धि की जाएगी.
जो ग्राहक Kia की नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं. उनके लिए 1 जुलाई से पहले बुकिंग करना फायदेमंद साबित हो सकता है. कई मामलों में वाहन निर्माता कंपनियां कीमत बढ़ने से पहले की गई बुकिंग पर पुरानी कीमत का लाभ देती हैं, हालांकि यह डीलरशिप और कंपनी की शर्तों पर निर्भर करता है. Kia भारत में अपने लोकप्रिय मॉडलों जैसे Kia Seltos, Kia Sonet, Kia Carens, Kia Syros, Kia Carnival और इलेक्ट्रिक वाहनों के जरिए मजबूत मौजूदगी रखती है. ऐसे में इस प्राइस रिविजन का असर कई सेगमेंट के ग्राहकों पर पड़ सकता है.
इससे पहले टाटा मोटर्स ने भी अपने पैसेंजर वाहनों की कीमतों में 1.5 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का ऐलान किया था. टाटा मोटर्स की नई कीमतें भी 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी.