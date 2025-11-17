एयरपोर्ट के ‘व्हीलचेयर स्कैम’ में कूदी किरण मजूमदार-शॉ, कहा- ₹5,000 रुपये अलग से वसूले एयर इंडिया

Kiran Mazumdar Shaw on Airport controversy : भारतीय हवाई अड्डों पर व्हीलचेयर के दुरुपयोग पर बढ़ते विवाद के बीच बायोकॉन की चेयरपर्सन और उद्योगपति किरण मजूमदार-शॉ ने कड़ा बयान दिया है. एयरपोर्ट पर कतार से बचने के लिए यात्रियों द्वारा व्हीलचेयर बुक कराने की बढ़ती घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि प्रति एयरपोर्ट ₹5,000 अतिरिक्त शुल्क लेना चाहिए. फिर पता चलेगा कि कितने असली यात्री हैं जिन्हें इसकी जरूरत होती है!

They should charge an additional ₹5000 per airport n then they will see how many genuine passengers there are! https://t.co/U12fJwBTtx Add Zee News as a Preferred Source — Kiran Mazumdar-Shaw (@kiranshaw) November 16, 2025

एयर इंडिया पर व्हीलचेयर बुकिंग का भारी दबाव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयर इंडिया को हर महीने 1 लाख से ज्यादा व्हीलचेयर बुकिंग मिल रही हैं, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर यात्राओं के दौरान बड़ी समस्या बन चुकी है. सबसे ज्यादा दबाव खासकर नॉर्थ अमेरिका और UK जाने वाली फ्लाइट्स पर देखने को मिल रहा है. मुंबई एयरपोर्ट ने 27 फरवरी को एयर इंडिया की उड़ानों में कुल 750 व्हीलचेयर बुकिंग दर्ज कीं और स्टाफ का कहना है कि एक अकेली अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर 100 से अधिक रिक्वेस्ट मिलना आम हो गया है.

क्या है दुरुपयोग की असली वजह?

एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि व्हीलचेयर की फ्री सुविधा का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं. कई यात्री इसे लंबी कतारों से बचने और जल्दी सुरक्षा जांच/बोर्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. स्टाफ का दावा है कि लगभग 50% यात्री सुरक्षा जांच के बाद आसानी से चलते दिख जाते हैं, जिससे सिस्टम के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

एविएशन मिनिस्ट्री और DGCA ने जताई चिंता

DGCA अब इस मामले की समीक्षा कर रही है और जल्द ही नए दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं. अधिकारियों का कहना है कि अत्यधिक व्हीलचेयर बुकिंग सुरक्षा जोखिम पैदा करती है क्योंकि इमरजेंसी में क्रू सभी यात्रियों की मदद नहीं कर पाएगा.

सोशल मीडिया पर बहस

किरण मजूमदार-शॉ के ₹5,000 अतिरिक्त शुल्क के सुझाव ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. एक यूजर ने टिप्पणी की है कि ये चलने-फिरने की बात नहीं, प्रोसेस की बात है. ज्यादातर भारतीय माता-पिता अंग्रेजी नहीं जानते, रास्ता नहीं पता होता, इसलिए उनके बच्चे व्हीलचेयर बुक कर देते हैं ताकि सुरक्षा जांच और बैगेज कलेक्शन आसानी से हो सके. इस मुद्दे पर ऑनलाइन राय बंटी हुई है कुछ लोग फीस का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे असुविधा और संवेदनशील यात्रियों पर बोझ मान रहे हैं.