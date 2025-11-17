Advertisement
trendingNow13007578
Hindi Newsबिजनेस

एयरपोर्ट के ‘व्हीलचेयर स्कैम’ में कूदी किरण मजूमदार-शॉ, कहा- ₹5,000 रुपये अलग से वसूले एयर इंडिया

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयर इंडिया को हर महीने 1 लाख से ज्यादा व्हीलचेयर बुकिंग मिल रही हैं, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर यात्राओं के दौरान बड़ी समस्या बन चुकी है. सबसे ज्यादा दबाव खासकर नॉर्थ अमेरिका और UK जाने वाली फ्लाइट्स पर देखने को मिल रहा है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 17, 2025, 04:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एयरपोर्ट के ‘व्हीलचेयर स्कैम’ में कूदी किरण मजूमदार-शॉ, कहा- ₹5,000 रुपये अलग से वसूले एयर इंडिया

Kiran Mazumdar Shaw on Airport controversy :  भारतीय हवाई अड्डों पर व्हीलचेयर के दुरुपयोग पर बढ़ते विवाद के बीच बायोकॉन की चेयरपर्सन और उद्योगपति किरण मजूमदार-शॉ ने कड़ा बयान दिया है. एयरपोर्ट पर कतार से बचने के लिए यात्रियों द्वारा व्हीलचेयर बुक कराने की बढ़ती घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है कि प्रति एयरपोर्ट ₹5,000 अतिरिक्त शुल्क लेना चाहिए. फिर पता चलेगा कि कितने असली यात्री हैं जिन्हें इसकी जरूरत होती है!

 

एयर इंडिया पर व्हीलचेयर बुकिंग का भारी दबाव

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयर इंडिया को हर महीने 1 लाख से ज्यादा व्हीलचेयर बुकिंग मिल रही हैं, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों उड़ानों पर यात्राओं के दौरान बड़ी समस्या बन चुकी है. सबसे ज्यादा दबाव  खासकर नॉर्थ अमेरिका और UK जाने वाली फ्लाइट्स पर देखने को मिल रहा है. मुंबई एयरपोर्ट ने 27 फरवरी को एयर इंडिया की उड़ानों में कुल 750 व्हीलचेयर बुकिंग दर्ज कीं और स्टाफ का कहना है कि एक अकेली अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर 100 से अधिक रिक्वेस्ट मिलना आम हो गया है.

क्या है दुरुपयोग की असली वजह? 

एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि व्हीलचेयर की फ्री सुविधा का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं. कई यात्री इसे लंबी कतारों से बचने और जल्दी सुरक्षा जांच/बोर्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं. स्टाफ का दावा है कि लगभग 50% यात्री सुरक्षा जांच के बाद आसानी से चलते दिख जाते हैं, जिससे सिस्टम के दुरुपयोग पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

यह भी पढ़ें : दोस्ती की नई उड़ान, 6 साल बाद चीन के लिए फिर से उड़ान भरेगी एयर इंडिया

एविएशन मिनिस्ट्री और DGCA ने जताई चिंता

DGCA अब इस मामले की समीक्षा कर रही है और जल्द ही नए दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं. अधिकारियों का कहना है कि अत्यधिक व्हीलचेयर बुकिंग सुरक्षा जोखिम पैदा करती है क्योंकि इमरजेंसी में क्रू सभी यात्रियों की मदद नहीं कर पाएगा.

सोशल मीडिया पर बहस 

किरण मजूमदार-शॉ के ₹5,000 अतिरिक्त शुल्क के सुझाव ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है. एक यूजर ने टिप्पणी की है कि ये चलने-फिरने की बात नहीं, प्रोसेस की बात है. ज्यादातर भारतीय माता-पिता अंग्रेजी नहीं जानते, रास्ता नहीं पता होता, इसलिए उनके बच्चे व्हीलचेयर बुक कर देते हैं ताकि सुरक्षा जांच और बैगेज कलेक्शन आसानी से हो सके. इस मुद्दे पर ऑनलाइन राय बंटी हुई है कुछ लोग फीस का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य इसे असुविधा और संवेदनशील यात्रियों पर बोझ मान रहे हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

AIR INDIA

Trending news

आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
Supreme Court News
आरक्षण 50 प्रतिशत से ज्यादा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया अहम सवाल
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
Love Guru
इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; कैसे खुला था सालों पहले राज?
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
Mamata Banerjee
'मोदी सरकार को कोई हक नहीं', गोरखा मुद्दे को लेकर ममता ने फिर फोड़ा लेटर बम
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
Sheikh Hasina
फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और...
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
karnataka
यहां काले हिरणों की मौतों का आंकड़ा पहुंचा 30, कौन है जिम्मेदार; कब होगी कार्रवाई?
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
Delhi blast
मस्जिद में मुलाकात फिर ब्रेनवॉश, डॉ.उमर के चंगुल से कैसे बचा जसीर बिलाल? जानें कहानी
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
Historic monuments in India
मुगलों के आने से हजारों साल पहले बने थे ये 'अजूबे'! भारत की सबसे प्राचीन धरोहरें
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
Rahul Gandhi
कांग्रेस को वोट देगा कौन? आपने कभी सोचा है... राहुल गांधी के नाम खुला खत
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
Delhi blast
दिल्ली धमाके पर गलती मानें और फौरन दे दें इस्तीफा... वरिष्ठ नेता का केंद्र पर हमला
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा
Delhi blast
'वुल्फ आवर' में आतंकी करते थे बात, मैडम सर्जन ग्रुप की थी अल्फा; बहुत बड़ा खुलासा