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Hindi Newsबिजनेसबल्ले से धमाल, बिजनेस में कमाल; जानिए कैसे KL राहुल ने खड़ा किया ₹100 करोड़ का साम्राज्य

बल्ले से धमाल, बिजनेस में कमाल; जानिए कैसे KL राहुल ने खड़ा किया ₹100 करोड़ का साम्राज्य

KL राहुल ने साबित कर दिया है कि असली खिलाड़ी वही है. वो मैदान के बाहर भी जीतना जानता हो. बल्लेबाजी अभी जारी है, लेकिन बिजनेस में राहुल पहले ही शतक जड़ चुके हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 26, 2026, 05:31 PM IST
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KL Rahul Scores Big Beyond Cricket :  भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज KL राहुल सिर्फ मैदान पर रन नहीं बना रहे, बल्कि बिजनेस की दुनिया में भी शानदार पारी खेल रहे हैं. क्रिकेट करियर के बीच ही राहुल ने करीब ₹101 करोड़ की नेटवर्थ वाला मजबूत साम्राज्य खड़ा कर लिया है. क्रिकेट की पिच पर अपने शानदार शॉट्स और बेहतरीन बल्लेबाजी से धमाल मचाने वाले KL राहुल अब कारोबार की दुनिया में भी कमाल दिखा रहे हैं. मैदान पर चौकों-छक्कों से फैंस का दिल जीतने वाले राहुल ने बिजनेस की पिच पर भी अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है. खेल के साथ-साथ उन्होंने निवेश और ब्रांड्स की दुनिया में भी समझदारी भरे कदम बढ़ाए हैं. यही वजह है कि आज KL राहुल सिर्फ स्टार क्रिकेटर ही नहीं, बल्कि सफल युवा उद्यमी के तौर पर भी पहचान बना रहे हैं. उनकी ये सफलता हर युवा के लिए प्रेरणा बन गई है.

अनुशासन बना सफलता की नींव बना

राहुल की कहानी जितनी दिलचस्प है, उतनी प्रेरणादायक भी. उनके पिता डॉ केएन लोकेश उन्हें रोहन नाम देना चाहते थे, लेकिन एक छोटी सी गलती के चलते जन्म प्रमाणपत्र पर नाम दर्ज हुआ कन्नौर लोकेश राहुल. यही नाम आगे चलकर भारतीय क्रिकेट का बड़ा ब्रांड बन गया. मंगलुरु के NITK कैंपस में पले-बढ़े राहुल के घर में पढ़ाई और अनुशासन सबसे ऊपर था. क्रिकेट खेलने की इजाजत थी, लेकिन शर्त थी कि पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. यही अनुशासन आगे चलकर उनकी सफलता की नींव बना.

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2014-15 रणजी सीजन राहुल के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. उन्होंने 1,033 रन बनाए और कर्नाटक को चैंपियन बनाया. इसके बाद टेस्ट क्रिकेट और फिर IPL में उनकी एंट्री हुई. IPL में राहुल की कमाई किसी सपने से कम नहीं है. 2013 में RCB ने उन्हें सिर्फ ₹10 लाख में खरीदा था. वहीं 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें ₹17 करोड़ देकर कप्तान बनाया. अब तक IPL से उनकी कुल कमाई ₹113 करोड़ पार कर चुकी है.

एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में एक सफल निवेश

लेकिन, राहुल की असली समझ बिजनेस में दिखी, जब उन्होंने सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट तक खुद को सीमित नहीं रखा. बल्कि कंपनियों में हिस्सेदारी लेना शुरू किया. उन्होंने Gully नाम का स्ट्रीटवियर ब्रांड शुरू किया, फिर PUMA के साथ मिलकर 1der लॉन्च किया. इसके बाद XYXX जैसे इनरवियर ब्रांड में निवेश किया. सबसे बड़ा दांव उन्होंने Boldfit में लगाया. ये फिटनेस सेक्टर का तेजी से बढ़ता ब्रांड है. FY23 में कंपनी की कमाई ₹73 करोड़ थी. FY24 में ₹140 करोड़ पहुंची और FY25 में ₹300 करोड़ का लक्ष्य रखा गया. राहुल इस कंपनी में निवेशक और ब्रांड एंबेसडर दोनों हैं.

बिजनेस में पहले ही शतक जड़ चुके हैं राहुल 

2025 में राहुल ने प्राइम वॉलीबॉल लीग की टीम Goa Guardians में भी हिस्सेदारी खरीदी. इससे साफ है कि उनकी नजर सिर्फ क्रिकेट नहीं, पूरे भारतीय स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पर है. आज राहुल के पास बेंगलुरु, मुंबई और गोवा में प्रॉपर्टी है. लग्जरी कार कलेक्शन में Lamborghini Huracan Spyder, Aston Martin DB11, Audi R8 जैसी गाड़ियां शामिल हैं. KL राहुल ने साबित कर दिया है कि असली खिलाड़ी वही है. वो मैदान के बाहर भी जीतना जानता हो. बल्लेबाजी अभी जारी है, लेकिन बिजनेस में राहुल पहले ही शतक जड़ चुके हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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KL Rahul Scores Big Beyond Cricket

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