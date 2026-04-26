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Hindi Newsप्रॉपर्टीसस्ते घरों की सेल में बड़ी गिरावट; इन टॉप 8 शहरों में आई 23% की कमी, इस रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

सस्ते घरों की सेल में बड़ी गिरावट; इन टॉप 8 शहरों में आई 23% की कमी, इस रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 50 लाख रुपये से कम कीमत वाले अफोर्डेबल घरों की बिक्री जनवरी-मार्च तिमाही में 23% गिरकर 16,273 यूनिट पर आ गई. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Apr 26, 2026, 08:48 PM IST
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Knight Frank Report 2026 : जनवरी-मार्च तिमाही में देश के टॉप 8 शहरों के हाउसिंग मार्केट में सुस्ती देखने को मिली है. हाउसिंग मार्केट में बढ़ती कीमतों, कमजोर डिमांड और वेस्ट एशिया संघर्ष से जुड़ी अनिश्चितताओं के बीच सभी प्राइस कैटेगरी में कुल घरों की बिक्री सालाना आधार पर 4% घटकर 84,827 यूनिट रह गई.

अफोर्डेबल घरों की बिक्री जनवरी-मार्च तिमाही में 23% गिरी

रियल एस्टेट कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, 50 लाख रुपये से कम कीमत वाले अफोर्डेबल घरों की बिक्री जनवरी-मार्च तिमाही में 23% गिरकर 16,273 यूनिट पर आ गई. इस सेगमेंट में नई सप्लाई में तेज गिरावट को इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया है.

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टॉप 8 शहरों का हाल

टॉप 8 शहरों (मुंबई, नेशनल कैपिटल रीजन (NCR), पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता) सभी में अफोर्डेबल कैटेगरी की बिक्री में गिरावट दर्ज की गई है. कैलेंडर ईयर 2026 की पहली तिमाही में ये सबसे ज्यादा गिरने वाला सेगमेंट रहा है. बिल्डर्स का कहना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग में कमी की वजह बढ़ती इनपुट कॉस्ट है. खासकर जमीन की कीमतें. वहीं, महामारी के बाद लग्जरी घरों की मांग में तेजी आई है.

50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच के घरों की बिक्री भी 12% घटकर 23,567 यूनिट रह गई. 1 करोड़ रुपये से कम कीमत वाले घरों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी घटकर 47% रह गई, जो जनवरी-मार्च 2025 तिमाही में 54% थी.इसके विपरीत मिड और प्रीमियम सेगमेंट में मजबूती देखने को मिली. 1-2 करोड़ रुपये के घरों की बिक्री 10% बढ़कर 24,657 यूनिट हो गई है, जबकि 2-5 करोड़ रुपये की कैटेगरी में 17% की बढ़ोतरी के साथ 16,075 यूनिट बिके.

लग्जरी सेगमेंट में बिक्री बढ़ी 

लग्जरी सेगमेंट में 10-20 करोड़ रुपये के घरों की बिक्री 12% बढ़कर 738 यूनिट रही, जबकि 20-50 करोड़ रुपये की कैटेगरी में 80% की उछाल के साथ 165 यूनिट की बिक्री हुई. हालांकि, 50 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमत वाले घरों की बिक्री 93% गिरकर सिर्फ 12 यूनिट रह गई. कुल नई हाउसिंग सप्लाई भी जनवरी-मार्च तिमाही में 2% घटकर 94,855 यूनिट रही.

नाइट फ्रैंक इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शिशिर बैजल ने कहा कि ये सुस्ती कई वर्षों की लगातार तेजी के बाद देखने को मिली है. उन्होंने कहा, 'कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और बिक्री की रफ्तार में नरमी ये दिखाती है कि अफोर्डेबिलिटी और डिमांड पर दबाव बढ़ रहा है. जियो-पॉलिटिकल अनिश्चितताओं ने रेजिडेंशियल डिमांड को और कमजोर किया है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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