Employee Enrolment Scheme 2025: केंद्रीय कर्मचारियों की सोशल स‍िक्‍योर‍िटी मजबूत करने के लिए नई स्‍कीम शुरू की है. ईपीएफओ (EPFO) के तहत एम्‍पलाई एनरोलमेंट स्‍कीम 2025 (Employee Enrolment Scheme 2025) 1 नवंबर 2025 से लागू हो गई. इसका मकसद एम्‍पलायर को प्रोत्साहित करना है कि वे अपनी कंपन‍ियों में काम करने वाले कर्मचारियों को ईपीएफ के तहत रज‍िस्‍टर्ड करें. इस स्‍कीम को 13 अक्टूबर 2025 को म‍िन‍िस्‍ट्री ऑफ लेबर एंड एम्‍पलायमेंट (Ministry of Labor and Employment) की तरफ से घोषित क‍िया गया.

लाखों मजदूरों को होगा फायदा

यह स्‍कीम अब पूरी तरह से शुरू हो चुकी है. इस योजना से लाखों मजदूरों को इकोनॉमी में जगह मिलेगी. लेबर म‍िन‍िस्‍टर मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ (EPFO) के 73वें स्थापना दिवस पर इसकी शुरुआत की. उन्होंने कहा, 'ईपीएफओ महज फंड नहीं, बल्कि देश के मजदूरों का भरोसा है.'

Add Zee News as a Preferred Source

क्‍या है ईपीएफओ की नई स्‍कीम?

एम्‍पलायमेंट एनरोलमेंट स्‍कीम 2025 एक खास मौका है. एम्‍पलायर ऐसे कर्मचारियों को ईपीएफ (EPF) में रज‍िस्‍टर करा सकते हैं, जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच नौकरी में शाम‍िल हुए थे. लेकिन किसी कारण से ईपीएफ में नहीं थे. खास बात यह है कि यद‍ि पहले कर्मचारी का हिस्सा काटा नहीं गया तो एम्‍पलायर को उस ह‍िस्‍से को जमा नहीं करना पड़ेगा. केवल एम्‍पलायर अपना हिस्सा, ब्याज (सेक्‍शन 7Q), एडम‍िन‍िस्‍ट्रेट‍िव फी और 100 रुपये का जुर्माना देना होगा. योजना को 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक जारी रखा जाएगा.

कौन उठा सकता है फायदा?

योजना ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए है, ज‍िन्‍होंने तय अवधि में नौकरी ज्‍वाइन की और अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहे हैं. योजना तब भी लागू होती है यद‍ि कंपनी पर ईपीएफ एक्ट 1952 के सेक्‍शन 7A, पैरा 26B या कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पैरा 8 के तहत जांच चल रही हो. खास बात यह है क‍ि ऐसे कर्मचारी जो पहले ही नौकरी छोड़ चुके हैं, उनके लिए ईपीएफओ क‍िसी तरह की कार्रवाई खुद नहीं करेगा. योजना कवरेज वाले या नॉन-कवरेज वाली सभी कंपनियों पर लागू है. कर्मचारियों के लिए यूएएन (UAN) उमंग ऐप से फेस-ऑथेंटिकेशन से बनाना होगा.

एम्‍पलॉयर और कर्मचारियों को कैसे म‍िलेगी मदद?

एम्‍पलॉयर के लिए यह योजना राहत वाली है. इसके तहत भारी जुर्माने या कानूनी कार्रवाई का डर नहीं है. केवल अपना हिस्सा और मामूली सा जुर्माना देकर वे नियमों का पालन कर सकते हैं. इसके बाद बिजनेस करना आसान होगा. कर्मचारियों को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा. उन्हें रिटायरमेंट सेव‍िंग, पेंशन और बाकी ईपीएफ फैस‍िल‍िटी मिलेंगी. ऑफ‍िश‍ियल जॉब से जॉब स‍िक्‍योर‍िटी बढ़ेगी. म‍िन‍िस्‍ट्री का कहना है कि इससे सभी के लिए सोशल स‍िक्‍योर‍िटी का टारगेट मजबूत होगा.

भव‍िष्‍य को लेकर क्‍या है प्‍लान?

सरकार की तरफ से ईपीएफ (EPF) कवरेज को बढ़ाने पर जोर द‍िया जा रहा है. जल्द ही सैलरी ल‍िमि‍ट को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये क‍िया जा सकता है. इससे ज्यादा कर्मचारी योग्य बनेंगे. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी. यह योजना एम्‍पलॉयर और एम्‍पलॉयी दोनों के ल‍िए नियोक्ता-कर्मचारी दोनों के लिए फायदेमंद है. मजदूरों को सुरक्षित भविष्य मिलेगा, जबकि कंपनियां आसानी से नियम मान सकेंगी. इससे देश की इकोनॉमी को मजबूती म‍िलेगी.