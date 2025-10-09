Advertisement
5 म‍िनट का चार्ज 600 रुपये... क्‍या है 'मैन मम'? ज‍िसमें लड़क‍ियों को गले लगाकर जमकर पैसे कमा रहे लड़के

Man Mum Charge: 'मैन मन' नाम सुनकर आपको पहले शायद कुछ समझ में नहीं आए. लेक‍िन यह एक ऐसी थेरेपी है, ज‍िसके जर‍िये वर्क‍िंग लड़क‍ियां और मह‍िलाएं अपनी स्‍ट्रेस दूर कर रही हैं. 'मैन मन' में लड़क‍ियां अपनी पसंद और कद-काठी के अनुसार पुरुष या लड़के को चुनती हैं. क्‍या है इसका पूरा ट्रेंड और प्रोसेस, आइए जानते हैं.

Oct 09, 2025, 04:48 PM IST
5 म‍िनट का चार्ज 600 रुपये... क्‍या है 'मैन मम'? ज‍िसमें लड़क‍ियों को गले लगाकर जमकर पैसे कमा रहे लड़के

What is Man Mum: जरा सोच‍िए... आप शाम को घर पहुंचने पर ऑफ‍िस के काम और स्‍ट्रेस से थककर चूर हो गई हैं. बॉस की डाट के बाद आप खुद को अकेला महसूस कर रही हैं. ऐसा में आपका मन क‍िसी से जादू की झप्‍पी लेने का करता है...ज‍िससे आपकी द‍िनभर की थकान काफूर हो जाए. ऐसे में एक मजबूत कद-काठी वाला लड़का आपको 5 म‍िनट की झप्‍पी देता है. जब वह आपको गले लगाता है तो आपसे न कोई सवाल करता है और न क‍िसी तरह की शर्त. जब वह आपसे अलग होता है तो आप र‍िलेक्स फील करती हैं. इसके बदले आप उसे 600 रुपये का भुगतान करती हैं. है न गजब का ट्रेंड...जी हां, इस 'हग‍िंग ट्रेंड' को ही मैन मम्‍स (Man Mums) कहा गया है. कुछ देशों में इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है.

5 म‍िन‍ट तक गले लगने के बदले 250 से 600 रुपये का चार्ज

कुछ सालों के दौरान चीन में 'मैन-मम्स' (Man Mums) का चलन तेजी से बढ़ा है. 'मैन मम' में कम उम्र वाली लड़क‍ियां 5 म‍िन‍ट तक लड़कों के गले लगने के बदले 250 से 600 रुपये तक दे रही हैं. सोशल मीडिया पर 'मैन-मम' (Man Mum) टर्म की काफी चर्चा है. कम उम्र की कामकाजी लड़क‍ियां ऑफ‍िस की स्‍ट्रेस को दूर करने के लि‍ए इस तरह की हग थेरेपी का सहारा ले रही हैं. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) के अनुसार शुरुआत में 'मैन-मम' जिम जाने वाले कद-काठी से मजबूत पुरुषों को कहा जाता था.

ऐसे बढ़ा 'मैन-मम' का चलन
धीरे-धीरे इस शब्द का मतलब बदल गया. अब 'मैन-मम' ऐसे पुरुषों को कहा जाता है ज‍िनका शरीर मजबूत होने के साथ ही उनका द‍िल मां की तरह कोमल हो. वायरल पोस्ट से शुरू हुआ 'मैन-मम' का चलन चीन में तेजी से बढ़ा है. शुरुआत में थीस‍िस ल‍िखने को लेकर स्‍ट्रेस से गुजर रही एक महिला ने सोशल मीड‍िया पर ल‍िखा क‍ि वह इस प्रेशर से न‍िपटने के ल‍िए दयालु और फिट 'मैन-मम' से गले लगने के लिए पैसे देने के ल‍िए तैयार है. उसने अपनी पोस्‍ट में ल‍िखा क‍ि 'मुझे सेकेंडरी स्कूल में एक बार गले लगाया गया था, उस समय मुझे बहुत सेफ महसूस हुआ था. हम किसी मेट्रो स्टेशन पर 5 म‍िनट के लि‍ए गले मिल सकते हैं.'

'मैन-मम' में कैसे मिलता है हग?
ज‍िस मह‍िला को 'मैन-मम' चाह‍िए वह अपने अनुसार क‍िसी पुरुष का व्यवहार, उसका धैर्य, कद-काठी और रूप-रंग के आधार पर चुन सकती है. म‍िलने से पहले दोनों चैट‍िंग (बातचीत) करते हैं. मैन-मम से जुड़े अध‍िकतर हग पब्‍ल‍िक प्‍लेस जैसे मेट्रो स्टेशन या शॉपिंग सेंटर आद‍ि में ही क‍िये जाते हैं. एक मैन-मम की चार्ज 250 रुपये से 600 रुपये (20 से 50 युआन) के बीच होता है. कभी-कभी लड़क‍ियां लंबी और एथलेटिक (मजबूत कद-काठी वाली) महिलाओं को भी हग के लिए चुनती हैं.

'मैन-मम' में गले लगाने का एक्‍सपीर‍ियंस
महिलाओं का कहना है कि 'मैन-मम' के दौरान मजबूत कद-काठी वाले पुरुषों का उन्‍हें गले लगाना राहत और खुशी देता है. एक महिला ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि तीन घंटे के थका देने वाले ओवर टाइम के बाद उसने एक 'मैन-मम' को बुलाया जिसने उसे तीन मिनट तक गले लगाया. उसने बताया जब वह अपने बॉस के बारे में शिकायत कर रही थी तो 'मैन-मम' ने धीरे से उसके कंधे थपथपाए. एक दूसरी महिला ने बताया कि डाइट में फेल होने के बाद वह काफी उदास थी और उसने पास की यूनिवर्सिटी के एक पीजी स्‍टूडेंट को गले लगाया.

पैसों के बदले लगने से बनी रहती है दूरी
एक 'मैन-मम' ने बताया कि वह गले लगाकर अपनी रोजी-रोटी नहीं कमाना चाहता. उसका कहना है कि पैसे लेने से इमोशनल दूरी बनी रहती है. वहीं, जो महिलाएं इस तरह की सर्व‍िस लेती हैं, उन्होंने बताया कि पैसे देकर गले लगने से वे ज्‍यादा सुरक्षित महसूस करती हैं और इससे किसी भी तरह की ल‍िमि‍ट क्रॉस करने से बचा जा सकता है.

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत.

Man Mum

