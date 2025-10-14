कौन हैं मीनू मार्गरेट? हुरुन इंडिया लिस्ट में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की महिला

मार्गरेट क्राइस्ट कॉलेज से B.Com ग्रेजुएट हैं. उन्होंने 2016 में हैदराबाद के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA करने से पहले गोल्डमैन सैक्स और विप्रो में काम किया है.
Trending Photos
Avendus Wealth- Hurun India U35 List 2025: एवेंडस वेल्थ- हुरुन इंडिया U35 लिस्ट 2025 में 35 साल या उससे कम उम्र के 155 युवा लीडर्स को शामिल किया गया है. ये सभी लोग भारत के भविष्य को नए तरीके से संवार रहे हैं. इस लिस्ट में 13 युवा उद्यमी शामिल हैं. सभी की उम्र 31 साल के आसपास है. ये सभी लोग कंज्यूमर, फिनटेक, हेल्थकेयर, एग्रीटेक, सॉफ्टवेयर और इंडस्ट्रियल जैसे अलग-अलग सेक्टर से जुड़े हैं. इस लिस्ट में एक नाम है मीनू मार्गरेट जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है. 31 वर्षीय मीनू मार्गरेट एवेंडस वेल्थ- हुरुन इंडिया U35 लिस्ट 2025 ( Avendus Wealth – Hurun India U35 List 2025) में शामिल होने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गयी हैं. ये जानना बेहद जरूरी है कि मीनू मार्गरेट कौन हैं?
कौन हैं मीनू मार्गरेट
मार्गरेट क्राइस्ट कॉलेज से B.Com ग्रेजुएट हैं. उन्होंने 2016 में हैदराबाद के इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA करने से पहले गोल्डमैन सैक्स और विप्रो में काम किया है. MBA के बाद, मार्गरेट ने यूनिलीवर, AB इनबेव और फोनपे में काम किया. अभी मीनू मार्गरेट एक्टिववियर ब्रैंड BlissClub की फाउंडर और CEO हैं.
यह भी पढ़ें : केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए क्यों जरूरी है फिटमेंट फैक्टर?
क्या काम करती है BlissClub?
ये कंपनी महिलाओं के लिए एक्टिववियर बनाती है. मीनू मार्गरेट ने 2020 में ब्लिसक्लब की शुरुआत की थी. BlissClub भारतीय होमग्रोन एक्टिववियर ब्रैंड्स में एक प्रमुख नाम बन चुका है. ये HRX, Aastey, Silvertraq और Cava Athleisure को कड़ी टक्कर दे रहा है. न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक, ब्लिसक्लब का मार्केट वैल्यूएशन ₹600 करोड़ है.
क्या है कंपनी का उद्देश्य?
ब्लिसक्लब का उद्देश्य साइज-इंक्लूसिव ब्रैंड बनना है. ये ब्रैंड अपने लोकप्रिय प्रोडक्ट्स जैसे 'Ultimate Leggings' और 'Ultimate Flare Pants' के लिए जाना जाता है. इनकी कीमत ₹799 से ₹2,999 के बीच है. ब्लिसक्लब ने आरामदायक और स्टाइलिश फिटनेस कपड़ों के जरिए भारतीय महिलाओं के लिए फिटनेस और फैशन को सुलभ बनाया है.