Kokilaben Ambani Health Update: Anil Ambani या Mukesh Ambani... किसके साथ रहती हैं मां कोकिलाबेन?

Trending Photos
Kokilaben Ambani Health Update: भारत के सबसे बड़े और प्रभावशाली बिजनेस परिवारों में से एक, अंबानी परिवार की मुखिया कोकिलाबेन अंबानी (Kokilaben Ambani) आजकल खबरों में हैं. वजह है उनका मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती होना. 91 साल की उम्र में कोकिलाबेन अब मीडिया की नजरों से दूर रहती हैं, लेकिन उनका नाम आते ही देश की नजरें अंबानी परिवार की ओर मुड़ जाती हैं.
कोकिलाबेन अंबानी कहां रहती हैं?
कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर कोकिलाबेन अंबानी किस बेटे के साथ रहती हैं – अनिल या मुकेश? हाल की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोकिलाबेन इस समय अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी और उनके परिवार के साथ मुंबई स्थित आलीशान घर ‘एंटीलिया’ (Antilia) में रहती हैं.
• एंटीलिया 2010 में बना था और यह मुंबई की Altamount Road पर स्थित 27 मंजिला गगनचुंबी इमारत है.
• यह दुनिया के सबसे महंगे प्राइवेट घरों में गिना जाता है और भारत का सबसे कीमती निजी निवास है.
• इसमें हैं- 168 कारों की पार्किंग, कई स्विमिंग पूल्स, 50 सीट वाला प्राइवेट थिएटर, स्पा, हेल्थ सेंटर, बॉलरूम और तमाम लग्जरी सुविधाएं.
कोकिलाबेन की अहम भूमिका
कोकिलाबेन का जन्म 1934 में गुजरात के जामनगर में हुआ था. वह सिर्फ अंबानी परिवार की मातृशक्ति ही नहीं, बल्कि Reliance की सफलता की गाथा में भी उनका योगदान अहम रहा है.
• 2002 में धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद जब रिलायंस साम्राज्य के बंटवारे की बात आई, तब कोकिलाबेन ने दोनों बेटों, मुकेश और अनिल अंबानी के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई.
• हालांकि उन्होंने कभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में कोई कार्यकारी (executive) पद नहीं संभाला, लेकिन वह कंपनी की सबसे बड़ी व्यक्तिगत शेयरधारकों में से एक हैं.
• उनके नाम पर मुंबई का मशहूर Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital भी है, जो परिवार के परोपकारी कामों का हिस्सा है.
क्यों चर्चा में हैं कोकिलाबेन अंबानी?
पिछले हफ्ते खबर आई कि कोकिलाबेन अंबानी को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि उनकी सेहत को लेकर परिवार ने ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है, लेकिन उनकी उम्र और स्थिति को देखते हुए चिंता जाहिर की जा रही है.
उम्र और आज की स्थिति
• कोकिलाबेन अंबानी की उम्र 91 साल है.
• वह अब ज्यादा सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेतीं.
• परिवार के बड़े फैसलों में उनकी राय हमेशा अहम रही है.
Q1: कोकिलाबेन अंबानी अभी किसके साथ रहती हैं?
वह अपने बड़े बेटे मुकेश अंबानी और उनके परिवार के साथ ‘एंटीलिया’ में रहती हैं.
Q2: कोकिलाबेन अंबानी की उम्र कितनी है?
उनकी उम्र 91 साल है (जन्म 1934).
Q3: कोकिलाबेन अंबानी की रिलायंस में क्या भूमिका रही है?
उन्होंने मुकेश और अनिल अंबानी के बीच रिलायंस के बंटवारे में अहम मध्यस्थता की और वह कंपनी की बड़ी शेयरधारक हैं.
Q4: एंटीलिया घर की खासियत क्या है?
यह 27 मंजिला घर है जिसमें कार गैरेज, थिएटर, स्विमिंग पूल्स और कई लग्जरी सुविधाएं हैं.
Q5: कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल क्यों भर्ती हुईं?
उनकी सेहत को लेकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालात पर नजर रखी जा रही है.