कोल्हापुरी चप्पल का ग्लोबल जलवा: पीयूष गोयल ने भारत-ब्रिटेन डील से जोड़ा, 10 हजार करोड़ का बिजनेस संभव!

अगर आपने कभी कोल्हापुरी चप्पल की सादगी और कारीगरी को निहारा है, तो तैयार हो जाइए इसे ग्लोबल स्टेज पर चमकते हुए देखने के लिए. महाराष्ट्र की इस पारंपरिक चप्पल ने अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में धूम मचा दी है और इसके पीछे भारत-ब्रिटेन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का बड़ा हाथ है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में दिल्ली में एक बयान में खुलासा किया कि कोल्हापुरी चप्पल, जो भारत का भौगोलिक संकेत (GI) उत्पाद है, आने वाले दिनों में 8000 से 10000 करोड़ रुपये के बिजनेस की संभावना रखता है. यह खबर न सिर्फ कारीगरों के लिए खुशखबरी है, बल्कि भारतीय संस्कृति के ग्लोबल प्रभाव को भी दर्शाती है.

ग्लोबल ब्रांड्स की नजर में कोल्हापुरी चप्पल

गोयल ने बताया कि जब एक अंतरराष्ट्रीय ब्रांड ने कोल्हापुरी चप्पल के डिजाइन का इस्तेमाल किया, तो वाणिज्य मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई की. उन्होंने कहा, "हमें अपने उत्पादों का श्रेय दिलाना हमारा अधिकार है. आगे चलकर जब कोल्हापुरी चप्पल निर्यात होगी, तो भारत को इसके डिजाइन का पूरा श्रेय मिलेगा." इस कदम से न केवल कारीगरों की मेहनत को सम्मान मिलेगा, बल्कि ग्लोबल ब्रांड्स भी अब भारतीय उत्पादों से जुड़ने की इच्छा जता रहे हैं. गोयल के अनुसार, कई नामी कंपनियां कोल्हापुरी चप्पल जैसे उत्पादों को अपने नाम से बेचकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतारना चाहती हैं.

#WATCH | Delhi: On the India-UK FTA, Minister of Trade and Industry, Piyush Goyal says, "... When a global brand used the design of our Kolhapuri chappals, Commerce Ministry immediately took action on it. Going forward, when the Kolhapuri chappal is exported, India will get the… pic.twitter.com/cBaxBmPSZs

— ANI (@ANI) July 26, 2025