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Kotak Mahindra Bank को मिलेगा नया CEO, Ashok Vaswani साल के अंत में होंगे विदा; उत्तराधिकारी की तलाश शुरू

बैंक ने शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि वासवानी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहे अपने कार्यकाल के बाद दोबारा नियुक्ति नहीं लेने का निर्णय लिया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 27, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 05:22 PM IST
Kotak Mahindra Bank को मिलेगा नया CEO, Ashok Vaswani साल के अंत में होंगे विदा; उत्तराधिकारी की तलाश शुरू
Image Credit: X Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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