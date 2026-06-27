/Kotak Mahindra Bank को मिलेगा नया CEO, Ashok Vaswani साल के अंत में होंगे विदा; उत्तराधिकारी की तलाश शुरू

Ashok Vaswani to step down as Kotak Mahindra’s chief : देश के प्रमुख निजी बैंकों में शामिल कोटक महिंद्रा बैंक के प्रबंध निदेशक (MD) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अशोक वासवानी ने अपने पद से हटने का फैसला किया है. बैंक ने शनिवार को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि वासवानी ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए 31 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहे अपने कार्यकाल के बाद दोबारा नियुक्ति नहीं लेने का निर्णय लिया है.
27 जून को आयोजित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में वासवानी के फैसले को स्वीकार कर लिया गया. साथ ही बैंक ने नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति के लिए औपचारिक सक्सेशन प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया है. बैंक का कहना है कि नियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार समय रहते नए नेतृत्व की नियुक्ति पूरी कर ली जाएगी, ताकि संचालन और रणनीतिक दिशा में किसी तरह की बाधा न आए.
हालांकि, बैंक ने अभी तक किसी संभावित उम्मीदवार के नाम का खुलासा नहीं किया है. नए CEO की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होने तक मौजूदा प्रबंधन बैंक के संचालन को सुचारु रूप से जारी रखेगा.
अशोक वासवानी ने 1 जनवरी 2024 को उदय कोटक के बाद कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO का पद संभाला था. बैंक से जुड़ने से पहले उन्होंने तीन दशक से अधिक समय तक सिटीग्रुप और बार्कलेज जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में अहम जिम्मेदारियां निभाईं. बार्कलेज में वो ग्लोबल कंज्यूमर, प्राइवेट, कॉरपोरेट और पेमेंट्स बिजनेस के CEO रहे, जबकि सिटीग्रुप में उन्होंने एशिया पैसिफिक के सीईओ के रूप में भी कार्य किया.
अशोक वासवानी ने मुंबई विश्वविद्यालय के सिडेनहैम कॉलेज से बी.कॉम की डिग्री हासिल की है. वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) से चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) से कंपनी सेक्रेटरी हैं और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से एग्जीक्यूटिव एजुकेशन भी कर चुके हैं.