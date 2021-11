घर खरीदारों को तगड़ा झटका! बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों में किया इजाफा, यहां चेक करें नए रेट्स

घर खरीदारों को तगड़ा झटका! बैंक ने होम लोन की ब्याज दरों में किया इजाफा, यहां चेक करें नए रेट्स

Home Loan Interest Rate: बैंक ने होम लोन की ब्‍याज दरों में इजाफा किया है. कोटक महिंद्रा बैंक में होम लोन की ब्‍याज दरें 6.55 फीसदी से शुरू होगी. होम लोन की नई ब्‍याज दरें 9 नवंबर से 10 दिसंबर 2021 तक लागू रहेंगी.

Kotak Mahindra Bank increases home loan rates as festival offers end check here new rates