कोटक महिंद्रा बैंक में है अकाउंट तो हो जाइए अलर्ट, इस दिन ठप रहेंगी बैंक की ये सर्विसेज! जानें पूरी डिटेल

Kotak Mahindra Bank Update : कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) अपने सिस्टम को अपडेट करने और मेंटेनेंस करने जा रहा है. इसके कारण 23 नवंबर 2025 को बैंक की कुछ सेवाओं में अस्थायी परेशानी हो सकती है. इस दौरान ग्राहक यूपीआई, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और आरटीजीएस जैसी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. बैंक ने पहले ही चेतावनी दे दी है ताकि ग्राहक अपने जरूरी लेन-देन समय से पहले कर लें.

कब से कब तक बंद रहेंगी सर्विस?

कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों को बताया है कि 23 नवंबर 2025 की सुबह 3:30 बजे से 4:30 बजे तक बैंक की कई सर्विस अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं होंगी. इस दौरान यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI), 20,000 रुपये से अधिक के एटीएम लेन-देन और कोटक महिंद्रा बैंक के पुराने व नए मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन काम नहीं करेंगे.

कोटक महिंद्रा बैंक ने दी जानकारी

बैंक ने अपने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे इस अवधि में अपने बैंकिंग कार्य पहले से योजना बनाकर करें, ताकि किसी असुविधा का सामना न करना पड़े. बैंक ने बताया कि यह सभी कार्य एक जरूरी सिस्टम अपग्रेड का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य भविष्य में ग्राहकों को बेहतर और निर्बाध बैंकिंग अनुभव प्रदान करना है.

कोटक महिंद्रा बैंक ने ईमेल के माध्यम से कहा, आपको एक निर्बाध (बिना रुके) बैंकिंग अनुभव प्रदान करने के लिए हमारे सिस्टम में रखरखाव किया जायेगा। कृपया निर्धारित समय से पहले अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं की योजना बनाएं.