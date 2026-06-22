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एक तीर से दो निशाने! Meta ने कुणाल शाह को दी WhatsApp की कमान, CRED में झोंके ₹8,550 करोड़

कुणाल शाह मौजूदा प्रमुख विल कैथकार्ट की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले लगभग सात वर्षों तक व्हाट्सएप का नेतृत्व किया है. कैथकार्ट मेटा में बने रहेंगे और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बेस्ड उपभोक्ता प्रोडक्ट्स के विकास पर काम करेंगे.

Written ByGaurav Singh
Published: Jun 22, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 08:23 PM IST
एक तीर से दो निशाने! Meta ने कुणाल शाह को दी WhatsApp की कमान, CRED में झोंके ₹8,550 करोड़
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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