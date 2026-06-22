एक तीर से दो निशाने! Meta ने कुणाल शाह को दी WhatsApp की कमान, CRED में झोंके ₹8,550 करोड़

WhatsApp gets Indian Boss : फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा (Meta) ने भारतीय फिनटेक कंपनी CRED में $900 मिलियन (8,550 करोड़ रुपये) का बड़ा निवेश करने की घोषणा की है. इसके साथ ही कंपनी ने CRED के फाउंडर कुणाल शाह को दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का नया प्रमुख नियुक्त किया है.
कुणाल शाह मौजूदा प्रमुख विल कैथकार्ट की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले लगभग सात वर्षों तक व्हाट्सएप का नेतृत्व किया है. कैथकार्ट मेटा में बने रहेंगे और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) बेस्ड उपभोक्ता प्रोडक्ट्स के विकास पर काम करेंगे.
Meta के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने कहा, 'कुणाल ने CRED को भारत की सबसे महत्वपूर्ण टेक कंपनियों में से एक बनाया है. उनके पास इनोवेशन की सोच और वैश्विक दृष्टिकोण है. ये उन्हें दुनिया के सबसे बड़े मैसेजिंग ऐप का नेतृत्व करने में मदद करेगा.'
इस निवेश के बाद मेटा को CRED में लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी मिलेगी. निवेश के बाद कंपनी का मूल्यांकन 4.5 अरब डॉलर आंका गया है. CRED वर्तमान में करीब 1.7 करोड़ मासिक यूजर्स को सर्विस देता है और क्रेडिट कार्ड भुगतान पर रिवॉर्ड्स उपलब्ध कराता है.
फिलहाल बेंगलुरु में रहने वाले कुणाल शाह जल्द ही अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित मेटा मुख्यालय में कार्यभार संभालने के लिए स्थानांतरित होंगे. मेटा के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर क्रिस कॉक्स ने उन्हें इस पद के लिए चुना. मेटा ने अपने बयान में कहा कि कुणाल शाह उन उद्यमियों में शामिल हैं जिन्होंने बड़े पैमाने पर ऐसे उत्पाद बनाए हैं जिन्हें लोग पसंद करते हैं.
कंपनी का मानना है कि व्हाट्सएप के भविष्य के विकास, विज्ञापन कारोबार, सब्सक्रिप्शन सेवाओं और AI इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका होगी.
नई जिम्मेदारी पर कुणाल शाह ने कहा, 'व्हाट्सएप ने अब तक लंबा सफर तय किया है. लेकिन इसकी वास्तविक क्षमता अभी भी काफी बड़ी है. मैं मार्क जुकरबर्ग, क्रिस कॉक्स और मेटा की टीम के साथ मिलकर व्हाट्सएप के अगले अध्याय को आकार देने के लिए उत्साहित हूं.'
कुणाल शाह के मेटा में शामिल होने के बाद CRED की अंतरिम कमान कंपनी के रणनीति प्रमुख मितेन संपत संभालेंगे. कंपनी का बोर्ड भविष्य में IPO की तैयारी के साथ स्थायी नेतृत्व संरचना पर फैसला करेगा.
भारत व्हाट्सएप का सबसे बड़ा बाजार है और मेटा लगातार यहां निवेश बढ़ा रही है. इससे पहले 2020 में मेटा ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 5.7 अरब डॉलर का निवेश किया था.