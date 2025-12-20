स्नैक्स ब्रैंड हल्दीराम में बड़े रईस का निवेश, नेटवर्थ जानकर चौंक जाएंगे, अंबानी से कई गुना ज्यादा है उनकी संपत्ति

Advertisement
TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, L Catterton ने डील की खास डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है. लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये एक माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट है. L Catterton को फ्रेंच लग्जरी ग्रुप LVMH और उसके चेयरमैन बर्नार्ड अरनॉल्ट की फैमिली होल्डिंग कंपनी है. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 04:15 PM IST
Haldiram : जानी-मानी अमेरिकी प्राइवेट इक्विटी (PE) फर्म L Catterton ने भारत के सबसे बड़े नमकीन स्नैक्स और मिठाई ब्रैंड हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदी है/. सिंगापुर की टेमासेक UAE की IHC और अमेरिका की अल्फा वेव ग्लोबल पहले ही मिलकर हल्दीराम में 10% से अधिक हिस्सेदारी खरीद चुकी हैं. इस डील की वैल्यू $10 बिलियन थी. TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, L Catterton ने डील की खास डिटेल्स का खुलासा नहीं किया है. लेकिन सूत्रों का कहना है कि ये एक माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट है.  L Catterton को फ्रेंच लग्जरी ग्रुप LVMH और उसके चेयरमैन बर्नार्ड अरनॉल्ट की फैमिली होल्डिंग कंपनी है. 

भारत का स्नैक्स मार्केट

ये इन्वेस्टमेंट L Catterton के $400 मिलियन के इंडिया-फोकस्ड फंड से किया गया था. ये फंड इस साल लॉन्च किया गया था और इसका मकसद भारत में $25 मिलियन से $150 मिलियन के बीच इन्वेस्ट करना है. भारतीय स्नैक्स मार्केट में फिलहाल काफी हलचल है. कई बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर इस सेगमेंट में हिस्सेदारी चाहते हैं. भारत में नमकीन स्नैक्स मार्केट की वैल्यू लगभग $6.2 बिलियन है.

हल्दीराम के अलावा, राजकोट की बालाजी वेफर्स को भी जनरल अटलांटिक से 35,000 करोड़ रुपये के वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है. हल्दीराम और बालाजी वेफर्स जैसे पारंपरिक फैमिली बिजनेस अब अपने बिजनेस को बढ़ाने और ग्लोबल मार्केट तक पहुंचने के लिए प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स को ला रहे हैं. इस साल, पैक्ड फूड और फूड सर्विसेज दोनों सेक्टर में काफी हलचल देखी गई है.

बर्नार्ड अरनॉल्ट की नेटवर्थ

 L Catterton ने दुनिया भर में 275 से अधिक कंज्यूमर ब्रांड्स में इन्वेस्ट किया है. भारत में इसने ड्रूल्स, फार्मली और शुगर कॉस्मेटिक्स जैसी कंपनियों को भी सपोर्ट किया है. इसके प्रमोटर, बर्नार्ड अरनॉल्ट एक फ्रेंच बिजनेसमैन हैं और दुनिया के सातवें सबसे अमीर व्यक्ति हैं.  ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के मुताबिक, उनकी नेट वर्थ $205 बिलियन है. वो टॉप 10 में एकमात्र नॉन-अमेरिकी अरबपति हैं. 

