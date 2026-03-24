Advertisement
trendingNow13152686
Hindi Newsबिजनेसक्या लेबर कोड से बदलेगी आपकी सैलरी? आसान भाषा में समझिये ओवरटाइम, ग्रेच्युटी और छुट्टियों के नए नियम

क्या लेबर कोड से बदलेगी आपकी सैलरी? आसान भाषा में समझिये ओवरटाइम, ग्रेच्युटी और छुट्टियों के नए नियम

श्रम कानूनों में किए गए बदलावों ने 'वेतन' की परिभाषा को फिर से तय किया है. इससे ओवरटाइम भुगतान, ग्रेच्युटी के अधिकार और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 24, 2026, 09:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या लेबर कोड से बदलेगी आपकी सैलरी? आसान भाषा में समझिये ओवरटाइम, ग्रेच्युटी और छुट्टियों के नए नियम

New Labour Codes : भारत के श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है. 21 नवंबर 2025 से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर चार नए लेबर कोड लागू कर दिए गए हैं. इस बड़े सुधार का उद्देश्य नियमों को आसान बनाना, अलग-अलग व्याख्याओं से होने वाले विवाद कम करना और वर्कप्लेस पर एकरूपता लाना है. नए लेबर कोड लागू होने के बाद कर्मचारियों के बीच सैलरी, ओवरटाइम, ग्रेच्युटी, बोनस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं.  सरकार ने 29 श्रम कानूनों को मिलाकर चार प्रमुख कोड बनाए हैं. कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020.

सरकार की ओर से जारी FAQs के मुताबिक, नए नियमों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

ओवरटाइम और 50% वेतन नियम

Add Zee News as a Preferred Source

नए नियमों के तहत ओवरटाइम भुगतान 50% वेतन सीमा में शामिल किया जाएगा. हालांकि, इसमें केवल कुछ तय वैधानिक कंपोनेंट जैसे नियोक्ता का PFऔर पेंशन कंट्रीब्यूशन और वैधानिक बोनस ही गिने जाएंगे. ग्रेच्युटी, ESI और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा. अगर इन बाहर रखे गए हिस्सों का कुल योग कुल वेतन के आधे से ज्यादा हो जाता है, तो अतिरिक्त राशि को वापस वेतन में जोड़ दिया जाएगा.

क्या वेतन और न्यूनतम वेतन एक ही हैं?

नहीं. न्यूनतम वेतन सरकार तय करती है और नियोक्ता के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है. इससे कम भुगतान करना कानूनन अपराध है.

क्या सालाना इंसेंटिव वेतन में शामिल होगा?

नहीं. सालाना प्रदर्शन आधारित इंसेंटिव को 'वेतन' की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है.

क्या नई वेतन परिभाषा ग्रेच्युटी पर लागू होगी?

हां. 21 नवंबर 2025 से ग्रेच्युटी की गणना में नई वेतन परिभाषा लागू होगी.

ग्रेच्युटी नियम लागू कब से माने जाएंगे?

ग्रेच्युटी की नई गणना भी 21 नवंबर 2025 से लागू मानी जाएगी.

फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी कब मिलेगी?

फिक्स्ड टर्म कर्मचारी एक साल की सेवा पूरी करने पर ग्रेच्युटी के हकदार होंगे.

ये भी पढ़ें : रेलवे ने बदला नमक ढुलाई का तरीका, पहले जैसे नहीं होगा ट्रांसपोर्टेशन;क्‍यों बदला रूल

 

कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी कौन देगा?

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ग्रेच्युटी देने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होगी. 5 साल की लगातार सेवा के बाद हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी के आधार पर ग्रेच्युटी मिलेगी.

लीव एनकैशमेंट के नियम क्या हैं?

ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड के तहत लीव एनकैशमेंट का फायदा ‘वर्कर्स’ को मिलेगा. जिसमें सेल्स प्रमोशन कर्मचारी और वर्किंग जर्नलिस्ट भी शामिल हैं. सुपरवाइजर भी इसमें तभी आएंगे जब उनकी सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह तक हो.

लीव कैरी फॉरवर्ड की सीमा क्या है?

कर्मचारी अधिकतम 30 दिन की छुट्टी अगले साल में ले जा सकते हैं. लेकिन अगर छुट्टी मांगी गई और मंजूर नहीं हुई, तो उसे बिना किसी सीमा के आगे बढ़ाया जा सकता है.

लीव एनकैशमेंट की सीमा क्या है?

इस कोड के तहत लीव एनकैशमेंट पर कोई सीमा तय नहीं की गई है. 30 दिन से ज्यादा छुट्टी अगर नहीं मिलती, तो उसे साल के अंत में कैश कराया जा सकता है. नौकरी छोड़ते समय भी कर्मचारी अपनी बची हुई छुट्टियों का पैसा ले सकते हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

New Labour Codes

Trending news

ईरान के लिए पसीजा कश्मीर का दिल, संघर्ष के बीच दान किए करोड़ों
Jammu-Kashmir News
ईरान के लिए पसीजा कश्मीर का दिल, संघर्ष के बीच दान किए करोड़ों
अजित पवार विमान हादसा मामले में बेंगलुरू में FIR, बारामती पुलिस को ट्रांसफर हुआ केस
ajit pawar plane crash
अजित पवार विमान हादसा मामले में बेंगलुरू में FIR, बारामती पुलिस को ट्रांसफर हुआ केस
भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस गरीब मुल्क के बच्चों के लिए भेज दिया सबसे बड़ा तोहफा
sierra leone school
भारत ने दिखाया बड़ा दिल, इस गरीब मुल्क के बच्चों के लिए भेज दिया सबसे बड़ा तोहफा
टिकट बांटने के बाद केरलम में फंस गई कांग्रेस? पार्टी नेताओं ने ही उठाए सवाल
Kerala Assembly Election 2026
टिकट बांटने के बाद केरलम में फंस गई कांग्रेस? पार्टी नेताओं ने ही उठाए सवाल
मुसलमानों से SC तक, वो जातियां जो बंगाल में पलट सकती हैं गेम; क्या है जातिगत समीकरण
West Bengal Election 2026
मुसलमानों से SC तक, वो जातियां जो बंगाल में पलट सकती हैं गेम; क्या है जातिगत समीकरण
LPG संकट में भी पक रही बिरयानी, कचरे से कैसे चूल्हा जला रहा ये रेस्तरां?
lpg supply updates
LPG संकट में भी पक रही बिरयानी, कचरे से कैसे चूल्हा जला रहा ये रेस्तरां?
मिडिल ईस्ट संकट के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात,होर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा
PM Modi
मिडिल ईस्ट संकट के बीच ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात,होर्मुज समेत कई मुद्दों पर चर्चा
LPG को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, देश में पर्याप्त स्टॉक; संकट के बीच सरकार का बयान
LPG Supply
LPG को लेकर घबराने की जरूरत नहीं, देश में पर्याप्त स्टॉक; संकट के बीच सरकार का बयान
उमर सरकार कर रही जम्मू का नक्शा बदलने की साजिश? PDP विधायक पर्रा के बिल पर भड़की BJP
Jammu
उमर सरकार कर रही जम्मू का नक्शा बदलने की साजिश? PDP विधायक पर्रा के बिल पर भड़की BJP
पंजाब की सबसे कम उम्र की लाभार्थी: 1 वर्षीय बच्ची को CM सेहत योजना के तहत मिला इलाज
chief minister sehat yojana
पंजाब की सबसे कम उम्र की लाभार्थी: 1 वर्षीय बच्ची को CM सेहत योजना के तहत मिला इलाज