क्या लेबर कोड से बदलेगी आपकी सैलरी? आसान भाषा में समझिये ओवरटाइम, ग्रेच्युटी और छुट्टियों के नए नियम

New Labour Codes : भारत के श्रम कानूनों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है. 21 नवंबर 2025 से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर चार नए लेबर कोड लागू कर दिए गए हैं. इस बड़े सुधार का उद्देश्य नियमों को आसान बनाना, अलग-अलग व्याख्याओं से होने वाले विवाद कम करना और वर्कप्लेस पर एकरूपता लाना है. नए लेबर कोड लागू होने के बाद कर्मचारियों के बीच सैलरी, ओवरटाइम, ग्रेच्युटी, बोनस और रिटायरमेंट बेनिफिट्स को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. सरकार ने 29 श्रम कानूनों को मिलाकर चार प्रमुख कोड बनाए हैं. कोड ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020.

सरकार की ओर से जारी FAQs के मुताबिक, नए नियमों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

ओवरटाइम और 50% वेतन नियम

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नए नियमों के तहत ओवरटाइम भुगतान 50% वेतन सीमा में शामिल किया जाएगा. हालांकि, इसमें केवल कुछ तय वैधानिक कंपोनेंट जैसे नियोक्ता का PFऔर पेंशन कंट्रीब्यूशन और वैधानिक बोनस ही गिने जाएंगे. ग्रेच्युटी, ESI और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा. अगर इन बाहर रखे गए हिस्सों का कुल योग कुल वेतन के आधे से ज्यादा हो जाता है, तो अतिरिक्त राशि को वापस वेतन में जोड़ दिया जाएगा.

क्या वेतन और न्यूनतम वेतन एक ही हैं?

नहीं. न्यूनतम वेतन सरकार तय करती है और नियोक्ता के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है. इससे कम भुगतान करना कानूनन अपराध है.

क्या सालाना इंसेंटिव वेतन में शामिल होगा?

नहीं. सालाना प्रदर्शन आधारित इंसेंटिव को 'वेतन' की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है.

क्या नई वेतन परिभाषा ग्रेच्युटी पर लागू होगी?

हां. 21 नवंबर 2025 से ग्रेच्युटी की गणना में नई वेतन परिभाषा लागू होगी.

ग्रेच्युटी नियम लागू कब से माने जाएंगे?

ग्रेच्युटी की नई गणना भी 21 नवंबर 2025 से लागू मानी जाएगी.

फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को ग्रेच्युटी कब मिलेगी?

फिक्स्ड टर्म कर्मचारी एक साल की सेवा पूरी करने पर ग्रेच्युटी के हकदार होंगे.

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कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी कौन देगा?

सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत ग्रेच्युटी देने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की होगी. 5 साल की लगातार सेवा के बाद हर साल के लिए 15 दिन की सैलरी के आधार पर ग्रेच्युटी मिलेगी.

लीव एनकैशमेंट के नियम क्या हैं?

ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड के तहत लीव एनकैशमेंट का फायदा ‘वर्कर्स’ को मिलेगा. जिसमें सेल्स प्रमोशन कर्मचारी और वर्किंग जर्नलिस्ट भी शामिल हैं. सुपरवाइजर भी इसमें तभी आएंगे जब उनकी सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह तक हो.

लीव कैरी फॉरवर्ड की सीमा क्या है?

कर्मचारी अधिकतम 30 दिन की छुट्टी अगले साल में ले जा सकते हैं. लेकिन अगर छुट्टी मांगी गई और मंजूर नहीं हुई, तो उसे बिना किसी सीमा के आगे बढ़ाया जा सकता है.

लीव एनकैशमेंट की सीमा क्या है?

इस कोड के तहत लीव एनकैशमेंट पर कोई सीमा तय नहीं की गई है. 30 दिन से ज्यादा छुट्टी अगर नहीं मिलती, तो उसे साल के अंत में कैश कराया जा सकता है. नौकरी छोड़ते समय भी कर्मचारी अपनी बची हुई छुट्टियों का पैसा ले सकते हैं.