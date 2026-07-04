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तय टाइम ल‍िम‍िट में खाते में नहीं आया PF का पैसा, अध‍िकारी को देना होगा 12 फीसदी का ब्‍याज

PF Withdrawal: ईपीएफओ ने क्‍लेम क‍िये जाने के तीन द‍िन के अंदर पैसा खाताधारकों के बैंक अकाउंट में पहुंचाने का टारगेट रखा है. संगठन ने यह भी तय क‍िया गया है क‍ि यद‍ि तय टाइम ल‍िम‍िट के दौरान पैसा नहीं म‍िला तो इस पर 12 प्रत‍िशत का ब्‍याज द‍िया जाएगा.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 04, 2026, 01:07 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 01:07 PM IST
तय टाइम ल‍िम‍िट में खाते में नहीं आया PF का पैसा, अध‍िकारी को देना होगा 12 फीसदी का ब्‍याज
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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