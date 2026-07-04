EPFO Claim Process: अगर आप भी सैलरीड क्लास हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी है. जी हां, नौकरी करने वाले 8 करोड़ लोग अपने भविष्य को ध्यान रखकर पीएफ में निवेश करते हैं. पिछले कुछ साल में हुए बदलाव के बाद पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना भी काफी आसान हो गया है. लेकिन पीएफ को मैनेज करने वाले ईपीएफओ (EPFO) ने प्रोसेस को काफी आसान कर दिया है. ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से तीन दिन के अंदर पैसा खाताधारकों तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है. इतना ही नहीं संगठन की तरफ से यह भी तय किया गया है कि यदि तय टाइम लिमिट के दौरान पैसा नहीं मिला तो इस पर 12 प्रतिशत का ब्याज भी दिया जाएगा.
लेबर मिनिस्ट्री ने कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत तीन नई स्कीम को नोटिफाई किया है. नए नियम के अनुसार यदि कोई कर्मचारी पीएफ निकालने, पेंशन या ग्रुप इंश्योरेंस के लिए सही से आवेदन करता है तो ईपीएफ (EPF) अधिकारियों को 20 दिन के अंदर उसका निपटारा करना होगा. लेबर मिनिस्ट्री ने साफ कहा है कि यदि ईपीएफओ कमिश्नर बिना किसी ठोस कारण के तय समय में क्लेम का निपटारा नहीं कर पाते तो फंसे हुए पैसों पर 12 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज देना होगा. नियम की सबसे खास बात यह है कि जुर्माने की रकम सरकार या विभाग नहीं देगा, बल्कि इसे लापरवाह कमिश्नर की सैलरी से काटा जाएगा.
नया नोटिफिकेशन पुराने नियमों की जगह लेगा. अधिकारियों का कहना है कि क्लेम में देरी पर जुर्माने का प्रावधान पहले भी था. लेकिन उस समय केवल पीएफ जमा पर घोषित ब्याज दर ही देनी पड़ती थी. इसके अब बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है. खास बात यह है कि कर्मचारियों और नियोक्ताओं की तरफ से किये जाने वाले मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन के नियमों में किसी तरह का बड़ा बदलाव नहीं किया गया है. दोनों पक्ष पहले की तरह बेसिक सैलरी का 12-12 प्रतिशत योगदान देते रहेंगे. पेंशन स्कीम में नियोक्ता का हिस्सा 8.33 प्रतिशत रहेगा और सरकार पहले की तरह 1.16 प्रतिशत की सब्सिडी देती रहेगी.
लेबर मिनिस्ट्री का पूरा फोकस ईपीएफओ और कंपनियों दोनों को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर है. इससे पीएफ से जुड़े सभी काम बिना किसी रुकावट के ऑनलाइन हो सकेंगे. इसके दायरे में उन प्राइवेट कंपनियों और ट्रस्ट को भी लाया गया है जो अपने कर्मचारियों का पीएफ खुद मैनेज करती हैं. नए नियमों के तहत सभी प्राइवेट ट्रस्टों को अपने मेंबर के लिए ऑनलाइन क्लेम फाइल करने और आवेदन की डिजिटल सुविधा देना जरूरी कर दिया गया है.