EPFO Claim Process: अगर आप भी सैलरीड क्‍लास हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी है. जी हां, नौकरी करने वाले 8 करोड़ लोग अपने भव‍िष्‍य को ध्‍यान रखकर पीएफ में न‍िवेश करते हैं. प‍िछले कुछ साल में हुए बदलाव के बाद पीएफ अकाउंट से पैसा न‍िकालना भी काफी आसान हो गया है. लेकिन पीएफ को मैनेज करने वाले ईपीएफओ (EPFO) ने प्रोसेस को काफी आसान कर द‍िया है. ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से तीन द‍िन के अंदर पैसा खाताधारकों तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है. इतना ही नहीं संगठन की तरफ से यह भी तय क‍िया गया है क‍ि यद‍ि तय टाइम ल‍िम‍िट के दौरान पैसा नहीं म‍िला तो इस पर 12 प्रत‍िशत का ब्‍याज भी दिया जाएगा.