SLMG Future Plan: कोका-कोला (Coca-Cola) की देश में सबसे बड़ी बॉटलर कंपनी एसएलएमजी बेवरेजेज (SLMG Beverages Pvt. Ltd) ने फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 (FY26) में 10-11% की ग्रोथ करने का लक्ष्‍य रखा है. कंपनी के ज्‍वाइंट मैनेज‍िंग डायरेक्‍टर परितोष लधानी (Paritosh Ladhani) ने खास बातचीत में बताया क‍ि जीएसटी दर में कटौती और फेस्‍ट‍िव सीजन में खपत बढ़ने से इस टारगेट को हास‍िल क‍िया जा सकेगा. उन्‍होंने बताया क‍ि बोतलबंद पानी और जूस पर जीएसटी दर को घटाया गया है. यह कंपनी के 30% पोर्टफोल‍ियो को प्रभावित करता है. हम जीएसटी कटौती का पूरा फायदा कस्‍टमर को देंगे, इसके ल‍िए कंपनी की तरफ से प्रोडक्‍ट की कीमत में कटौती की गई है.

ब‍िजनेस बढ़ाकर 9000 करोड़ करने का प्‍लान

लधानी ग्रुप के तहत काम करने वाली एसएलएमजी बेवरेजेज (SLMG Beverages) ने व‍ित्‍तीय वर्ष 2025 के दौरान 8,000 करोड़ रुपये का ब‍िजनेस क‍िया. फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 में इसे 9,000 करोड़ रुपये तक ले जाने का टारगेट रखा गया है. अगले पांच से छह साल में कंपनी अपनी आमदनी को दोगुना कर 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना चाहती है. इसके लिए कंपनी नए सेक्‍टर में एक्‍सपेंशन करेगी और सस्ते प्रोडक्‍ट के साथ ज्‍यादा से ज्‍यादा कस्‍टर को जोड़ेगी. कंपनी यूपी, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बॉटलिंग प्‍लांट का संचालन करती है. कुल आठ प्‍लांट में से छह यूपी में और दो बिहार में हैं.

GST कटौती के बाद तीसरी छमाही बेहतर रहने की उम्‍मीद

लधानी ने बबताया क‍ि इस फाइनेंश‍ियल ईयर की दूसरी छमाही में बेमौसम बरसात के कारण कारोबार को लेकर चुनौतियां रहीं. लेकिन जीएसटी कटौती के बाद तीसरी छमाही बेहतर रहने की उम्‍मीद है. इससे फेस्‍ट‍िव सीजन में खपत में भी बढ़ावा म‍िलेगा. एसएलएमजी बेवरेजेज कोका-कोला के टॉप 15 ग्‍लोबल बॉटलर्स में शामिल है. एसएलएमजी की तरफ से कारोबार का एक्‍सपेंशन करने के लि‍ए अगले पांच साल में 8,000 करोड़ रुपये का इनवेस्‍टमेंट क‍िया जाएगा. इसका 65-70% हिस्सा प्रोडक्‍शन कैप‍िस‍िटी बढ़ाने, नए प्रोडक्‍ट के डेवलपमेंट और मार्केट एक्‍सपेंशन में इस्‍तेमाल क‍िया जाएगा.

गोरखपुर और बक्सर के कारखाने पर तेजी से काम चल रहा

कंपनी की तरफ से यूपी के गोरखपुर और बिहार के बक्सर में नए कारखाने शुरू करने पर काम क‍िया जा रहा है. गोरखपुर और बक्‍सर के प्‍लांट के अगले साल तक ऑपरेशनल होने की उम्‍मीद है. बक्‍सर का प्‍लांट एश‍िया में प्रोडक्‍शन क्‍वांटीटी के ह‍िसाब से सबसे बड़ा होगा. लधानी ने यह भी बताया कि आने वाले पांच साल में कंपनी टॉप 10 ग्‍लोबल बॉटलर्स में अपना नाम शाम‍िल करना चाहती है. इसके अलावा कंपनी 2028 तक वेस्‍ट यूपी के ब‍िजनौर में भी प्‍लांट लाने की तैयारी कर रही है. खपत बढ़ने के साथ मथुरा के छाता और बरेली स्‍थ‍ित प्‍लांट की प्रोडक्‍शन कैप‍िस‍िटी को बढ़ाया गया है.

IPO लाने पर विचार करेगी कंपनी, डेडलाइन तय नहीं

इनवेस्‍टमेंट प्‍लान पर एक सवाल के जवाब में लधानी ने बताया क‍ि कंपनी अपने इनेवस्‍टमेंट के ल‍िए इंटरनल र‍िसोर्स और लोन का यूज करेगी. लधानी ने यह भी कहा क‍ि आने वाले समय में कंपनी आईपीओ (IPO) लाने पर विचार कर सकती है, लेकिन अभी इसके ल‍िए क‍िसी तरह की डेडलाइन तय नहीं की गई है. उन्होंने बताया कंपनी का टारगेट पहले ब‍िजनेस को एक्‍सपेंड करना है. इसके बाद आईपीओ के बारे में व‍िचार क‍िया जाएगा. लधानी ने यह भी कहा क‍ि हमारा पहला फोकस इंड‍ियन मार्केट पर है. लेकिन यद‍ि मौका मिला तो फॉरेन मार्केट में जाने पर भी व‍िचार क‍िया जा सकता है.

13000 करोड़ का न‍िवेश करेगा लधानी ग्रुप

बेवरेजेज ब‍िजनेस के अलावा लधानी ग्रुप का फोकस हॉस्‍प‍िट‍िलैटी और र‍ियलएस्‍टेट मार्केट पर भी है. लधानी ने बताया क‍ि अभी हमारे पास हॉस्‍प‍िट‍िलैटी सेक्‍टर में 550 कमरे उपलब्‍ध हैं. लेक‍िन साल 2030 तक इसे बढ़ाकर 1500 कमरे करने का हमारा प्‍लान है. अलग-अलग शहरों में हम ओबेरॉय, गेटवे होटल, ताज व‍िवांता, इम्‍पीर‍ियल आद‍ि के साथ म‍िलकर काम कर रहे हैं. इसके अलावा र‍ियरएस्‍टेट सेक्‍टर पर भी कंपनी की तरफ से काम क‍िया जा रहा है. इन तीनों सेक्‍टर पर आने वाले पांच साल में कुल 13000 करोड़ रुपये के इनवेस्‍टमेंट का प्‍लान है.