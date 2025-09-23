Ladki Bahin Yojana eKYC: जानिए कैसे होगा eKYC, यहां चेक करें पूरी डिटेल

Ladki Bahin Yojana Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत हर लाभार्थी को ₹1,500 की सीधी मदद मिल रही है. लेकिन हाल ही में सरकार ने साफ कर दिया है कि इस स्कीम का फायदा तभी मिलेगा जब महिलाएं समय पर eKYC पूरा करेंगी. eKYC की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हर योग्य महिला को प्रति महीने ₹1,500 सीधे बैंक खाते में मिलेगा. इससे घर का खर्च संभालने में मदद मिलेगी और महिलाओं की आर्थिक मजबूती भी बढ़ेगी.

eKYC के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं. इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए आइये जानते हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए?

यह भी पढ़ें : सरकारी फंड से दिवाली गिफ्ट नहीं बांटे जाएंगे, वित्त मंत्रालय ने दिया निर्देश

Add Zee News as a Preferred Source

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए?

eKYC कराने के लिए महिलाओं को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, डोमिसाइल, राशन कार्ड या वोटर ID, आय प्रमाण पत्र बैंक अकाउंट डिटेल इन दस्तावेजों के बिना आवेदन अधूरा माना जाएगा.

यह भी पढ़ें : नवरात्री के पहले दिन टाटा ने बेच डाली 10,000 कारें, मिला तगड़ा कस्टमर रिस्पॉन्स

क्या है eKYC करने का प्रोसेस?

महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट ladakibahin.maharashtra.gov.in बनाई है.

सबसे पहले वेबसाइट ओपन करें.

'ई-केवाईसी' पर क्लिक करें.

नाम, पता, राशन कार्ड नंबर, आय की जानकारी और आधार नंबर भरें.

मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करें.

फिर सबमिट करें और कन्फर्मेशन का इंतजार करें.

क्यों जरूरी है eKYC?

eKYC सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि इससे असली और नकली लाभार्थियों में फर्क करना आसान होता है. सरकार के सामने पहले कई फर्जी अकाउंट्स और नाम सामने आए थे, जिसकी वजह से पैसा जिस लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए था उसके पास नहीं पहुंच पा रहा था. अब eKYC होने के बाद हर महिला को हर साल अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करने होंगे ताकि उनके बैंक खाते में पैसा आसानी से पहुंचे सके.