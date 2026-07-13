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92 लाख नाम OUT! क्या आपका भी नाम कट गया? लाडकी बहिन योजना में अपना नाम ऐसे करें चेक

महाराष्ट्र ने सत्यापन प्रक्रिया के बाद लाडकी बहिन योजना के 92 लाख से अधिक लाभार्थियों के नाम हटा दिए हैं. इनमें सबसे बड़ी वजह eKYC में असफलता रही. इसके कारण बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Jul 13, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 07:28 PM IST
92 लाख नाम OUT! क्या आपका भी नाम कट गया? लाडकी बहिन योजना में अपना नाम ऐसे करें चेक
Image Credit: Social media/X/AI Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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