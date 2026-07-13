92 लाख नाम OUT! क्या आपका भी नाम कट गया? लाडकी बहिन योजना में अपना नाम ऐसे करें चेक

Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर में चलाए गए सत्यापन अभियान के बाद ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ से 92 लाख से अधिक लाभार्थियों के नाम हटा दिए हैं. इस कार्रवाई के बाद योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या में करीब 38 प्रतिशत की कमी आई है. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, हटाए गए लाभार्थियों की संख्या अब तक सार्वजनिक रूप से बताई गई करीब 80 लाख की संख्या से काफी अधिक है. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नाम हटाने की प्रक्रिया के बाद योजना के लाभार्थियों की संख्या अपने चरम स्तर करीब 2.43 करोड़ से घटकर अब 1.5 करोड़ से अधिक रह गई है.