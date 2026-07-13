92 लाख नाम OUT! क्या आपका भी नाम कट गया? लाडकी बहिन योजना में अपना नाम ऐसे करें चेक

Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर में चलाए गए सत्यापन अभियान के बाद ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ से 92 लाख से अधिक लाभार्थियों के नाम हटा दिए हैं. इस कार्रवाई के बाद योजना के कुल लाभार्थियों की संख्या में करीब 38 प्रतिशत की कमी आई है. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, हटाए गए लाभार्थियों की संख्या अब तक सार्वजनिक रूप से बताई गई करीब 80 लाख की संख्या से काफी अधिक है. द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इस नाम हटाने की प्रक्रिया के बाद योजना के लाभार्थियों की संख्या अपने चरम स्तर करीब 2.43 करोड़ से घटकर अब 1.5 करोड़ से अधिक रह गई है.
अधिकारियों का अनुमान है कि बाद में अपात्र पाए गए लाभार्थियों को भुगतान रोके जाने से पहले करीब 14,000 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी थी. औसतन ऐसे लाभार्थियों को करीब 10 महीने तक आर्थिक सहायता मिली. हालांकि, ये अवधि उन मामलों में अलग-अलग रही, जहां गड़बड़ियों का पता अलग-अलग समय पर चला.
सत्यापन अभियान में सामने आया कि सबसे ज्यादा नाम अनिवार्य eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण हटाए गए. इसके अलावा योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने वाले कई आवेदकों को भी बाहर कर दिया गया.
नाम हटाने का कारण हटाए गए लाभार्थी कुल हिस्सेदारी
eKYC पूरी नहीं की 62 लाख 67%
परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये से अधिक 16 लाख 17%
सरकारी कर्मचारी या परिवार का सदस्य 4.42 लाख 4.8%
पहले से संजय गांधी निराधार योजना का लाभ ले रहे थे 3.6 लाख 3.9%
एक परिवार से दो से ज्यादा लाभार्थी 2.5 लाख 2.7%
उम्र सीमा (65 वर्ष) से अधिक 1.8 लाख 2%
जिला सत्यापन में संदिग्ध पाए गए 1.7 लाख 1.8%
इसके अलावा अधिकारियों ने करीब 29,000 पुरुषों और लगभग 8,000 सरकारी कर्मचारियों की पहचान भी की, जिन्होंने पात्र नहीं होने के बावजूद योजना का लाभ लिया था.
लाडकी बहिन योजना
ये योजना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से पहले शुरू की गई थी. इसके तहत आयकर दाताओं, सरकारी कर्मचारियों और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों को बाहर रखा गया है. सत्यापन प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार ने योजना का कुल बजट वित्त वर्ष 2025-26 में 36,000 करोड़ रुपये से घटाकर 26,500 करोड़ रुपये कर दिया है. वहीं, चुनाव से पहले किया गया मासिक सहायता राशि को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा अभी लागू नहीं हुआ है.
सत्यापन के ये नतीजे ऐसे समय में सामने आए हैं, जब भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने योजना के वित्तीय प्रबंधन को लेकर सवाल उठाए हैं. CAG ने योजना में करीब 3,541 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च, बिना तत्काल उपयोग के सरकारी जमा खातों में रखे गए 15,586 करोड़ रुपये और कमजोर बजट नियंत्रण जैसी कमियों को उजागर किया था.
देवेंद्र फडणवीस सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया कि 2024 विधानसभा चुनाव और आचार संहिता के कारण अनिवार्य eKYC प्रक्रिया तुरंत शुरू नहीं हो सकी थी. उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को eKYC पूरा करने के लिए कई बार समय दिया गया, जिसमें अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई थी. इसके बाद भी eKYC पूरा नहीं करने वालों के भुगतान रोक दिए गए.